SK이노 김준 "친환경 기업 성과 창출해야"

올해 미래 이해관계자 만족 위한 큰 그림 그릴 방침

사업회사 '카본투그린' 실행 제고·'넷 제로' 추진 지원

김준 SK이노베이션 부회장. [사진=SK이노베이션]

김준 SK이노베이션 부회장은 “SK이노베이션 계열 사업회사는 ‘친환경 에너지·소재 회사’로서 시장과 이해관계자들로부터 안정과 신뢰를 받을 수 있는 성과를 창출해야 한다”고 강조했다.

26일 SK이노베이션에 따르면, 김 부회장은 최근 자사 보도 채널 인터뷰를 통해 올해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영으로 미래 이해관계자들까지 만족시킬 수 있는 큰 그림을 그리겠다는 포부를 밝혔다. 올해는 SK이노베이션 계열의 창립 60주년이자 파이낸셜 스토리(Financial Story) 실행 원년이다.

SK이노베이션은 ‘포트폴리오 디자이너&디벨로퍼(Portfolio Designer&Developer)‘라는 자체 방향성을 수립하고 미래성장을 위한 통합 연구·개발(R&D), 사업 개발, 인수합병(M&A) 역량을 강화한다. 또 사업회사 포트폴리오 가치를 키우는 역할과 사업 실행력을 높이는 전문가 조직 역할을 수행한다.

SK이노베이션은 각 사업회사 ‘카본투그린(Carbon to Green)’ 실행력 제고와 넷 제로(Net Zero) 추진을 지원한다.

김 부회장은 “SK이노베이션의 ESG경영은 ‘지구와 사람과 동행하면서 회사를 성장시키겠다’는 ‘생존과 성장’이라는 절대적으로 지켜야하는 명제”라고 말했다.

김 부회장은 파이낸셜 스토리 구체적 실행 방법으로 SK이노베이션만의 차별적인 ‘그로우스(G.R.O.W.T.H)’ 전략을 추진할 것이라고 밝혔다.

‘G.R.O.W.T.H’ 전략은 △카본투그린 혁신을 통한 넷제로 추진(‘G’reen Innovation·‘R’oad to Net Zero) △지속가능한 성장의 근간이 되는 SHE 강화와 이해관계자의 신뢰 확보(‘O’utstanding SHE Management·‘W’inning the Trust) △이해관계자의 행복(‘T’ogether with Society·‘H’appiness for all) 등 SK이노베이션의 지향점을 반영한 전략이다.

김 부회장은 “이해관계자와 소통하기 위한 온라인 데이터플랫폼을 올해 하반기 공개하겠다”고 말했다.

김 부회장은 “SK이노베이션 파이낸셜 스토리의 가장 궁극적인 목적과 지향점은 이해관계자 모두의 행복”이라며 “구성원, 이해관계자와 함께 미래의 새로운 SK이노베이션을 완성해가는 파이낸셜 스토리의 가시적 성과를 반드시 만들어가겠다”고 강조했다.

