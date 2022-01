[CES 2022] 코웨이, '스마트케어 에어매트리스' 첫 선

프리미엄 브랜드 노블 컬렉션, 인테리어 가전도 대거 선보여

CES 2022 코웨이 부스 전경.[사진=코웨이]

코웨이가 5일부터 7일(현지시간)까지 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 ‘CES 2022’에서 환경가전 청사진을 제시한다.

코웨이는 이번 CES 2022에서 ‘We innovate for your better life’를 콘셉트로 전시부스를 꾸렸다. 부스는 ∆스마트 슬립솔루션 존 ∆노블 존 ∆에어메가 존 ∆테크 존 ∆아이콘 존 등 총 5개 존으로 구성된다.

코웨이는 이번 전시를 통해 2022년 혁신 제품인 ‘스마트케어 에어매트리스’를 첫 선보인다. 스마트케어 에어매트리스로 기존 스프링 매트리스 시장을 에어셀 시장으로 재편하고 시장 판도를 바꾼다는 계획이다. 이 제품은 올 1분기 국내 출시 예정이다.

코웨이가 독자 특허기술로 개발한 스마트케어 에어매트리스는 사용자 체형·수면자세 등에 따라 공기압 변화를 감지해 경도를 자동 조절해준다. 개인별 맞춤 경도를 9단계까지 조절 가능하다. 개인별 체형과 취향, 컨디션에 맞춰 편리하게 사용 가능하다.

CES 2022 코웨이 부스에 마련된 스마트케어 에어매트리스.[사진=코웨이]

코웨이는 CES 2022 전시장에서 스마트 슬립솔루션의 체험기회를 제공한다. 또 ‘코웨이 CES 2022 브랜드사이트’를 통해 오프라인 부스의 생생함을 온라인 사이트에서도 느낄 수 있도록 할 예정이다.

코웨이 관계자는 “이번 전시는 일상 속 삶의 가치를 드높여주는 차별화된 혁신 제품과 서비스를 선보이며 글로벌 환경가전의 트렌드와 미래 청사진을 제시하는 중요한 자리”라며 “앞으로도 혁신적인 고객 경험을 지속적으로 선보이며 한국을 대표하는 명실상부한 글로벌 라이프 솔루션 기업으로 성장해 나가겠다”고 말했다.