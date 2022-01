R·E·N·E·W 띄운 윤종규 KB금융 회장 "올해 끊임없는 혁신해야"

사진은 지난해 '넷제로은행연합 최고경영자 회의(NZBA Steering Group Principals Meeting)'에 참여해 '넷제로' 이행 방안을 제시하고 있는 윤종규 KB금융그룹 회장. (사진=KB금융그룹)

윤종규 KB금융그룹 회장은 "디지털을 통해 최고의 고객 경험(CX·Customer eXperience)을 제공하는 'No.1 금융플랫폼 기업'이 돼야 한다"고 짚었다.

윤 회장은 3일 신년사를 통해 이런 내용을 담은 그룹의 중장기 경영 전략 'R·E·N·E·W'를 거론했다.

△핵심 경쟁력 강화(Reinforce the Core) △글로벌&비금융사업 영역 확장(Expansion of Global & New Biz) △KB스타뱅킹 역할 확대(No.1 Platform) △차별화한 ESG 리더십 확보(ESG Leadership) △최고의 인재 양성 및 개방·창의적 조직 구현(World class Talents & Culture)의 5가지의 R·E·N·E·W를 통해 금융플랫폼 경쟁력을 강화한다는 것이다.

우선 윤 회장은 "고객 중심적 사고를 통해 경제적 혜택·편의·즐거움을 주고, 고품질·빠른 속도·저비용을 통해 고객들이 믿고 찾게 만들어야 한다"고 지적했다. 그는 "고객의 행복한 경제생활을 돕고, 금융전문가로서 기본과 원칙에 충실해 믿음을 주는 '가장 사랑받는 평생 금융파트너'가 돼야 한다"고 당부했다.

환경·사회·지배구조(ESG) 경영에 대한 중요성도 강조했다. 그는 "ESG 선도 기업으로서 KB의 경험과 노하우를 바탕으로 중소·중견 기업의 ESG 경영 컨설팅 확대, 탄소배출 감축 우수 기업 지원과 'Net Zero' 설비투자 확대 등 '탄소 중립' 달성을 위해 전 계열사 모두가 적극적으로 추진해야 한다"고 말했다.

윤 회장은 "대인호변(大人虎變·큰 사람은 호랑이와 같이 변한다)의 자세로 끊임없이 혁신하고, 최고의 고객 경험을 제공하는 금융플랫폼 기업으로 도약할 것"이라고 각오를 다졌다.

