[인사] 한국조폐공사

[승 진]
◇1급 승진
▶안전관리처장 이규환 ▶인사처장 권용민 ▶화폐본부 인쇄처장 이종선 ▶기술연구원 연구관리센터장 오미숙
◇2급 승진
▶기획조정처 전략기획팀장 왕상식 ▶기술처장 최성민 ▶ICT사업기획처장 박재성 ▶경영지원처 총무팀장 한원석 ▶ID본부 생산처 품질관리부장 조일호 ▶기술연구원 디자인연구센터장 김종희
◇3급 승진
▶성과관리처 재무팀장 강민정 ▶영업개발처 영업운영팀장 김성현 ▶글로벌사업처 보안인쇄용지사업팀장 김현진 ▶ICT사업기획처 전자서명인증팀장 신우진 ▶디지털결제처 결제서비스운영팀장 김종재 ▶디지털결제처 디지털결제개발팀장 류홍영 ▶화폐본부 인쇄처 인쇄1부장 박재현 ▶화폐본부 주화처 금형훈장부장 가성현
◇3급 직무대행 승진
▶안전관리처 안전관리팀장 이경용 ▶영업개발처 압인사업팀장 김지은 ▶글로벌사업처 해외사업팀장 유창현 ▶감사실 경영감사팀장 이윤걸 ▶화폐본부 인쇄처 인쇄2부장 박상현 ▶화폐본부 인쇄처 인쇄3부장 이창규 ▶화폐본부 주화처 품질관리부장 박준혁 ▶디자인연구센터 디자인팀장 오창진
[전보 및 임용]
◇소속기관장 전보>
▶화폐본부장 이원재 ▶기술연구원장 정양진
◇1급 전보
▶ESG경영처장 서정한 ▶화폐본부 주화처장 김태영
◇2급 전보
▶글로벌사업처장 이응규 ▶경영지원처장 이만희 ▶▷화폐본부 관리처장 최병열 ▶화폐본부 인쇄처 검사실장 이영미 ▶ID본부 생산처장 이정훈
◇2급 임용
▶홍보실장 김성홍
◇3급 전보
▶기획조정처 경영관리팀장 정재광 ▶ESG경영처 ESG경영팀장 윤라영 ▶ESG경영처 동반성장팀장 권영봉 ▶사업처 사업총괄팀장 주민규 ▶기술처 기술개발팀장 김상헌 ▶기술처 품질경영팀장 신종태 ▶영업개발처 귀금속사업･인증팀장 김순용 ▶글로벌사업처 기술사업팀장 채우석 ▶ICT사업기획처 ICT사업기획팀장 이재상 ▶디지털신분증처 디지털신분증사업팀장 양정규 ▶디지털신분증처 디지털신분증개발팀장 김시용 ▶정보보안처 정보기획팀장 심종오 ▶인사처 채용육성팀장 류차현 ▶노사협력처 급여복지팀장 김윤경 ▶경영지원처 물자조달팀장 성민석 ▶감사실 감사기획팀장 박주열 ▶화폐본부 인쇄처 품질관리부장 남필남 ▶화폐본부 인쇄처 동력부장 차성철 ▶ID본부 관리처 총무부장 서문규 ▶ID본부 생산처 발급부장 이재욱 ▶기술연구원 위조방지연구센터 위조방지기반기술팀장 최원균 ▶기술연구원 정보기술연구센터 ID융합기술팀장 이호상
◇3급 직무대행 전보
▶기술연구원 위조방지연구센터 융복합보안기술팀장 최일훈 ▶기술연구원 정보기술연구센터 디지털보안기술팀장 이완섭