안산환경재단, 2021 안산그리너스 교육 세미나 개최

경기 안산환경재단이 지난 14일 지역 내 CEO 및 오피니언 리더들의 소통과 역량강화를 위한 교육 세미나를 한양대학교 게스트하우스에서 개최했다. (사진=안산환경재단)

경기 안산환경재단이 지난 14일 지역 내 CEO 및 오피니언 리더들의 소통과 역량강화를 위한 교육 세미나를 한양대학교 게스트하우스에서 개최했다고 15일 밝혔다.

이번 세미나는 안산환경재단이 추진하고 있는 기업인 대상 교육 프로그램의 하나인 ‘안산리더스클럽’ 회원들과 지역의 뜻있는 관계 인사들이 초청되어 진행되었다.

강연자로 나선 한양대학교 송지성 교수는 ‘Are you ready for the future? 97% 혁신 유전자를 깨워라!’라는 주제로 지역 리더들의 혁신적 미래 대응능력 향상을 위한 다양한 내용과 정보를 소개하는 시간을 가졌다.

주요 강연 내용은 누구나 4차산업혁명, 메타버스 등 다가오는 미래에 대해 융합적 사고를 갖출 필요가 있다는 것과, 특히 각 분야의 변화에 대해 리더들이 결정할 다양한 선택과 책임에 대한 것으로 구성되었다.

세미나에 참여한 한 CEO는 “과거로의 여행을 통해 새로운 사고를 할 수 있는 강연 내용이 꽤 의미심장했다”고 말하고 “좋은 교육 세미나들이 코로나로 인해 열리지 못하고 있는 상황에서 오랜만에 좋은 강연을 접할 수 있어서 좋았다”고 소감을 밝혔다.

윤기종 대표는 “2021년을 마무리하는 의미를 담아 지역 리더들의 역량강화 및 소통을 위한 교육 세미나를 준비했다”고 말하고 “이번 세미나를 통해 코로나 때문에 소원했던 지역 리더들의 소통 기회를 제공했고 앞으로도 여건이 된다면 이런 세미나를 더 많이 추진하겠다”고 의지를 밝혔다.

한편 안산환경재단은 사전에 백신접종여부를 유선으로 확인 하는 등 정부의 위드코로나 단계적 일상회복 1단계를 적용해 행사를 준비하는 등 방역에도 만전을 기한 것으로 알려졌다.

