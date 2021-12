강원도청소년활동진흥센터 강릉분소 '영동지역 청소년프로그램 나눔축제' 진행

(사진=강원도청소년센터)

강원도청소년활동진흥센터 강릉분소에서는 비대면 청소년 교류활동 활성화를 위해 메타버스플랫폼인 제페토 월드에 '강원도청소년-My Universe feat. Gangwon'을 등록했다고 11일 밝혔다.

'My Universe'는 강원도 지도를 활용해서 도내 18개 시군의 상징물을 형상화한 지상과 활동을 위한 런웨이 무대와 시상식존으로 구성된 하늘행사장 그리고 지상에서 하늘 행사장으로 올라가는 점프게임으로 구성됐다.

강릉분소에서는 'My Universe'를 활용한 첫 번째 사업으로 2021년 영동7개시군의 청소년 수련시설 동아리가 참여하는 '2021년 영동지역 청소년프로그램 나눔축제 My universe with B.T.S[Best Teenager Seven zone]'을 진행한다.

나눔축제는 한해동안 영동지역 청소년수련시설에서 활동한 청소년동아리 소속 청소년들이 모여 한해의 활동을 나누고 격려하며, 다른 지역의 동아리와 활동을 공유하는 자리로 강릉분소에서 매년 진행되는 사업으로 2020년에 이어 비대면으로 기획되면서 올해는 메타버스를 활용해 진행되게 됐다.

[신아일보] 조덕경 기자