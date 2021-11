1세대 출시 이후 5년 만에 친환경차 재탄생

(왼쪽부터) 최준영 기아 경영지원본부장(부사장), 권혁호 기아 국내사업본부장(부사장), 송호성 기아 사장, 카림 하비브 기아 디자인 담당 전무가 25일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 ‘2021 서울모빌리티쇼’ 프레스 데이에 참석해 신형 ‘니로’ 공개 행사 이후 기념 촬영을 하는 모습. [사진=이성은 기자]

기아는 25일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 2021 서울모빌리티쇼 프레스 데이 행사에서 전용 친환경 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘디 올 뉴 기아 니로’(The all-new Kia Niro)를 처음 공개했다.

신형 니로는 1세대 출시 이후 5년 만에 새롭게 선보이는 차량이다.

기아는 오는 11월26일부터 12월5일까지 열리는 2021 서울모빌리티쇼에서 신형 니로의 전기, 하이브리드 모델을 전시한다.

기아는 2021 서울모빌리티쇼에서 △신형 니로를 볼 수 있는 ‘이유있는 즐거운 경험, 니로’(Joy for Reason, Niro) △기아의 새로운 브랜드 방향성과 디자인 철학 등을 알아볼 수 있는 ‘기아로의 여정’(A journey to Kia) △지속가능성을 추구하는 기아의 미래 사업 방향성을 경험할 수 있는 ‘기아의 지속가능성’(Inspired by sustainability)을 콘셉트로 전시 공간을 마련한다.

기아 ‘디 올 뉴 기아 니로’(The all-new Kia Niro). [사진=이성은 기자]

[신아일보] 이성은 기자