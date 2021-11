'미래 삶과 디지털 인프라'…19일 토목학회 창립 70주년 기념식

토목기술인 책임·역할 등 전문가 강연

토목학회 창립 70주년 기념식 포스터. (자료=토목학회)

대한토목학회가 오는 19일 서울 웨스틴조선호텔에서 '창립 70주년 기념식'을 연다고 16일 밝혔다.

토목학회는 이번 기념식을 통해 '미래의 삶과 디지털 인프라'라는 슬로건 하에 토목기술인의 책임과 역할을 짚어보는 여러 행사를 마련했다고 설명했다.

오전 개회식에서는 정충기 서울대학교 교수가 '숫자로 보는 토목학회 70년'을 주제로 특별강연을 하고, 박정국 현대자동차 사장이 '미래 모빌리티와 건설산업'을 주제로 기조강연한다. 또 조이 푸쉬케 미국국립과학재단 박사가 '미래를 향한 연구 프론티어 발전(Advancing Research Frontiers into the Future)'을 주제로 동영상 강연을 한다.

오후에 진행되는 미래기술초청강연에서는 반기문 보다 나은 미래를 위한 반기문재단 이사장이 '기후변화와 환경문제의 대응 및 해결'을 주제로 발표하고, 최원용 포항공대 교수가 '미래에너지기술과 지속가능 환경'을 주제로 강연한다. 또, 마틴 피셔 스탠퍼드대 교수가 '고성능 건축물 및 기반시설 조성을 위한 디지털 전략(Digital Strategies for Creating High-performing Buildings and Infrastructure)'을 얘기하고, 댄 보겐 벤틀리시스템 부사장이 '미래비전이 있는 현실 디지털 트윈(Digital Twins in the Real World with Future Vision)'을 주제로 발표한다.

이승호 토목학회장은 창립 70주년 기념식과 관련해 "과거를 돌아보고 당면한 이슈를 풀어보며, 다가올 미래를 기약하는 모두가 즐길 수 있는 자리가 되길 희망한다"고 말했다.

