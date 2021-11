코웨이, KS-SQI 정수기·공기청정기 AS부문 1위

서비스 전문·적극·편리성 등 항목서 우수평가

코웨이 코디가 소비자와 상담하는 모습.[사진=코웨이]

코웨이는 한국표준협회가 주관하는 ‘2021 한국서비스품질지수(KS-SQI)’ 조사에서 정수기와 공기청정기 A/S 부문 1위에 선정됐다고 3일 밝혔다.

한국서비스품질지수는 한국표준협회와 서울대 경영연구소가 공동 개발한 서비스 품질 측정 지표다. 해당 기업의 제품과 서비스를 실제로 이용해 본 소비자가 직접 평가한다.

코웨이는 해당 조사가 시작된 이래 정수기 A/S 부문 14회, 공기청정기 A/S 부문 4회 1위에 선정됐다. 환경가전제품 A/S 전 부문에서 1위 자리를 지키며 소비자로부터 최고 수준의 서비스 능력을 인정받고 있다.

코웨이는 올해 조사에서 서비스 전문성과 적극성, 이용 편리성 등 항목에서 우수한 평가를 받으며 1위에 올랐다. 특히 얼마나 좋은 환경에서 서비스를 경험했는지 평가하는 서비스 환경 품질 항목에서 최고점을 획득했다.

코웨이는 지난 6월부터 신속한 제품 설치와 A/S를 위해 신규 Mini RDC를 도입해 운영하고 있다. RDC는 도심 내에 위치한 소규모 거점 물류센터다. 기존 외곽지역에 위치한 물류센터의 접근성을 개선해 서비스 이동동선을 최소화하고 제품/부품을 빠르게 공급할 수 있다.

또 코웨이는 디지털 혁신을 통한 서비스 강화에도 주력하고 있다. 최근 출시한 코웨이 노블 정수기 등 주요 제품에 인공지능(AI) 기술을 적용해 고객의 제품 관리 편의성을 높였다. 해당 제품은 기기 상태를 실시간으로 모니터링하고 이상 발견 시 해결 방법까지 안내해 준다. 특히 고객센터 연결 시 제품 고장 부위를 미리 파악하고 있어 빠르고 정확한 상담과 AS 접수가 가능하다.

코웨이 관계자는 “앞으로도 케어 서비스 전문 기업으로서 생활 속 새로운 가치와 편의성 높은 서비스 제공을 통해 고객의 신뢰에 보답할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

한편 코웨이는 지난 10월 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 한국산업의 고객만족도(KCSI)에서 정수기와 침대 부문 1위에 선정됐다.

