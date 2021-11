유바이오로직스, 장티푸스 백신 임상 3상 완료

"유니세프를 통한 공급, 개별국가 등록 통해 제2의 '유비콜'로 육성"

춘천 제2공장 V 플랜트[사진=유바이오로직스]

유바이오로직스는 자체 개발 중인 장티푸스 접합백신 ‘EuTCV’의 필리핀 임상 3상을 완료했다고 2일 밝혔다.

유바이오로직스는 지난해부터 6개월 이상의 소아에서 45세 이하의 건강한 사람 444명 대상으로 필리핀에서 임상 3상 비교 임상을 진행해 왔다.

EuTCV의 항체 양전율은 99% 이상으로 우수한 항체생성능을 확인됐다.

또 장티푸스 접합백신으로서는 WHO-PQ(사전적격인증)를 처음으로 받은 Typbar-TCV(인도 Bharat Biotech)를 대조군으로 해 비열등성이 확인됐고 안전성에서도 부작용 없음이 입증됐다.

유바이오로직스는 임상3상 결과를 바탕으로 올해 내로 EuTCV에 대한 품목허가를 신청할 예정이다.

또 단계적으로 수출허가와 WHO-PQ(의약품 적격 심사) 승인을 획득한 후 2023년부터 공공시장인 유니세프(UNICEF)는 물론 개별국가에도 적극 진출할 방침이다

유바이오로직스 관계자는 “세계백신엽합(GAVI)은 2022년부터 장티푸스에 대한 대대적인 예방 캠페인을 준비하고 있어 향후 수요가 급증할 것으로 보인다. 자체 생산시설에서 접합백신 플랫폼 기술을 사용하는 만큼 원가 경쟁력을 바탕으로 EuTCV를 제 2의 ‘유비콜’로 육성하겠다”고 말했다.

한편 유바이오로직스는 지난 7월 라이트펀드 2021 제품개발연구비 지원사업 과제에 EuTCV의 글로벌 임상과제에도 선정됐다.

또 국제 비영리단체 PATH(Program for Appropriate Technology in Health)의 지원을 받아 실제 수혜국이 될 아프리카 국가인 세네갈, 케냐 등에도 추가 임상을 통한 공급을 확대한다는 계획이다.

