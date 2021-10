경상국립대 대학원생, 한-인도 국제학회서 최우수상·우수상 수상

화학과 박사과정 유이슬, 박주현 씨

경상국립대학교(GNU) 광화학 나노소재 전문 핵심지원연구센터와 화학과 BK21 FOUR 분자소재화학 미래인재 교육연구단은 지난 7~8일 양일간 ‘나노과학 및 에너지, 환경 및 생물의학 응용을 위한 나노기술(iNEEBA)’ 한-인도 국제학회를 온라인 개최하였다.

이번 학회에는 한국, 인도,독일, 스페인,미국 등12개국 이상의 연구진들이 참가하여 나노기술, 에너지, 환경 및 생물의학응용등의나노재료연구에 관한주제로160여건의 연구결과를 발표했다.

이번 학회에서 경상국립대학교 대학원 화학과에 재학 중인 박사과정, 유이슬씨(지도교수 최명룡)는 펄스레이저하이브리드 공정법을 이용한 귀금속 합금의 제조 및 그의 응용(Preparation of Noble Metal Alloys Using Pulsed Laser Hybrid Processes and Their Aapplications)’이라는 주제로 논문을 발표하여 학회 최우수상인 교육감상(Chancellor Award)을 수상했다.

박사과정 박주현씨(지도교수 최명룡)는 ‘Zn@ZnO 코어-쉘 구조를 기반으로 한 비효소 전기화학 센서의 제조(Fabrication of Non-enzymatic Electrochemical Sensor Based on Zn@ZnO Core-shell Structures Obtained via Pulsed Laser Ablation for Selective Determination of Hydroquinone)’라는 주제로 논문을 발표하여 우수발표상을 수상했다.

이번 국제학회의 연구 주제 및 공동 국제학회 개최는 한국연구재단, BK21 FOUR 분자소재화학 미래인재 교육연구단, 학문후속세대양성사업 및 기초과학연구역량강화사업의 ‘광화학 나노소재 전문 핵심연구지원센터’의 지원을 받았다.

