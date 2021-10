춘천남성합창단, 2021 제36회 정기연주회 개최

(사진=춘천시)

춘천남성합창단은 오는 15일 춘천문화예술회관에서 제36회 정기연주회를 개최한다.

첫 번째 무대에서는 Diane Loomer 편곡의 ‘Away From the Roll of the sea’, 한성훈 곡 ‘별이 되어 남은 사랑’, 문현주 편곡 ‘Serenade’, 박선애 편곡 ‘기차는 8시에 떠나네’, 한설훈 곡 ‘비요일의 꽃비’을 부르며, 찬조출연 테너 김이삭군이 Schubert ‘Die Forelle’, Vincenzo Bellini ‘Per pietà, bell’idol mio‘을 부른다.

두 번째 무대에서는 조우현 편곡 ‘그대 눈 속의 바다’, 김일권 편곡 ‘신고산 타령’, 이동훈 곡 ‘농부들의 춤’, 황수진 편곡 ‘Funiculi, Funicula’을 부르며, 찬조출연 바람소리의 임영웅의 ‘별빛 같은 나의 사랑아’, 조용필의 ‘바람의 노래’를 선보인다.

마지막 무대에서는 Carl Orff ‘Carmina Burana 중 술집에 있을 때’, 러시아 민요 ‘캬추사’, 백현주 편곡 ‘광야에서’, 황수진 편곡 ‘흥보가 기가 막혀’로 공연을 마무리한다.

우수륜 단장은 "현대 감각에 맞는 합창곡과 가곡, 가요, 팝 등 누구에게나 친숙하고 사랑받는 다양한 레퍼토리로 코로나19로 어려움을 겪고 있는 시민분들과 정서적 위안과 삶의 활력을 선사하고자 한다”고 전했다.

