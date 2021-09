농협은행, 국민주택채권 매입 고객 대상 이벤트

(사진=NH농협은행)

NH농협은행이 내달 1일부터 31일까지 한 달간 국민주택채권 매입 고객을 대상으로 '사랑愛 The감사' 이벤트를 진행한다.

'국민주택채권 매입 우수고객과 함께'는 매입금액이 큰 고객 순으로 농협 한우선물세트(1명), 농촌사랑상품권 10만원(5명), 농협 햅쌀 10kg(14명)을 제공한다.

'국민주택채권을 위한 내일의 시작'은 영업점에서 대량매출 시스템을 통해 매입한 고객을 대상으로 하며 매입금액이 큰 고객 상위 10명과 이벤트 기간 동안 최소 100건 이상 매입고객 중 건수가 많은 상위 10명에게 각각 농촌사랑상품권 20만원을 제공한다.

마지막으로 'Always Thank you! 국민주택채권 거래에 감사~'는 이벤트 기간 동안 국민주택채권을 매입한 모든 고객을 대상으로 추첨을 통해 문화상품권 3만원(60명)을 제공한다.

모든 이벤트는 국민주택채권을 즉시 매도한 고객을 대상으로 이벤트 조건 충족 시 자동 응모되며, 이벤트 당첨 발표 시까지 매입취소(중도상환)된 건과 보유매입은 건은 제외된다. 모든 이벤트 간 중복 당첨은 불가하며 영업점 이벤트를 제외하고는 비대면 채널(개인·기업인터넷뱅킹, 개인스마트뱅킹)을 통해서도 참여 가능하다.

