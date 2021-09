신한금융희망재단, 전남 여수에 103번째 공동육아나눔터 개소

2024년까지 전국에 총 200개 육아나눔터 '신한꿈도담터' 설립 목표

지난 28일 전남 여수시에서 문을 연 103번째 공동육아나눔터 '신한꿈도담터'를 개소식 뒤 (왼쪽부터) 신향진 신한은행 여수지점장과 권오봉 여수시장, 지미자 여수시공동육아나눔터 시설장이 기념 촬영을 하고 있다. (사진=신한금융희망재단)

신한금융희망재단은 어제(28일) 전남 여수시에 103번째 공동육아나눔터 '신한꿈도담터'를 개소했다고 29일 밝혔다.



'신한꿈도담터'는 신한금융희망재단이 맞벌이 가정 초등생 자녀들의 방과 후 돌봄활동을 지원하고, 육아부담 경감과 여성의 경력단절 예방을 목적으로 진행하는 사업이다.

지난 2018년 여성가족부와 업무협약을 맺은 신한금융희망재단은 현재까지 전국에 총 103개 '신한꿈도담터'를 개소하고, 앞으로 3년간 총 200개까지 공동육아나눔터를 늘린다는 계획이다.

이날 개소식에는 코로나 19 방역 지침 준수 하에 권오봉 여수시장, 신향진 신한은행 여수지점장을 비롯 시의원, 운영 법인 대표, 교육기관 관계자가 참석해 여수시 1호 공동육아나눔터 '신한꿈도담터' 개소를 축하했다.

신한금융 관계자는 "금융업의 본질을 살려서 미래세대의 주역인 아이들이 올바른 금융 가치관을 확립하고 건강하게 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

한편 신한금융은 최근 조용병 회장이 발표한 그룹의 ESG 슬로건인'‘Do the Right Thing for a Wonderful World(멋진 세상을 향한 올바른 실천)'를 토대로 초등돌봄 공동육아나눔터 설립, 취약계층 경력단절 여성 취업지원, 청년부채 토탈케어 프로젝트, 청년 해외 취업 지원 등 다양한 사회공헌 활동도 하고 있다.

