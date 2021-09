한국관광공사, '머드맥스 서산편' 유튜브 80만뷰 돌파 '인기 폭발'

3일 한국관광공사 공식 유튜브 계정(Imagine Your Korea) 업로드

한국관광공사, Feel the Rhythm of Korea 시즌2 영상 제작

머드맥스 서산편, 1분 30초 분량 바이럴 광고 기법으로 흥미 UP

‘Feel the Rhythm of Korea 시즌2’ 서산편 홍보영상 컷.(사진=서산시)

충남 서산시의 아름다운 가로림만 갯벌과 인근 주민의 생활을 담은 ‘머드맥스 서산편’ 홍보 영상이 지난 3일 한국관광공사 공식 유튜브 채널을 통해 공개된지 이틀 만에 조회수 80만뷰를 기록하며 폭발적인 관심을 모으고 있다.

5일 서산시와 한국관광공사에 따르면 한국관광 바이럴 신규홍보를 목적으로 서산의 서해안 갯벌과 해미읍성 등 주요관광지를 담은 영상을 제작·배포된다.

이번 영상에서는 한국의 다양한 지역의 전통·현대적 매력을 K-힙합과 함께 전 세계인들에게 선보인다.

1분 30초 분량이며, 해미읍성, 간월암, 유기방가옥, 오지리 갯벌 등 서산의 주요 관광지에 현대힙합과 민요를 가미해 바이럴 광고 기법을 통해 흥미도를 높였다.

바이럴 광고 기법은 2020년 ‘1일 1범’의 신드롬을 일으킨 이날치의 조선 판소리에 현대무용을 결합한 ‘범 내려온다’ 영상에서도 사용돼 소셜미디어를 통해 널리 홍보된 바 있다.

서산편에는 최근 ‘바지락 부대’, ‘머드맥스’로 유명한 서해안에서 경운기를 몰고 갯벌을 질주하는 바지락 부대 등의 주제로 주민들의 다양한 팔색조 매력을 K-힙합으로 표현했다.

맹정호 서산시장은 “시가 가진 천혜의 갯벌과 역사와 문화, 자연이 있는 품격있는 관광지를 세계에 알리게 됐다”며 “앞으로도 지역의 매력을 홍보하는 데 적극 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 영상에서는 서산 외에도 경주, 대구, 순천, 부산, 강릉, 서울 등 총 10개 도시의 다양한 전통과 현대적 매력도 같이 확인할 수 있다.

