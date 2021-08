익산소방서 팔봉119안전센터 "우리가 제1호 Best One Team" 인증 현판식

(사진=익산소방서)

전북 익산소방서 팔봉119안전센터 2팀이 전라북도 13개 소방서 중 제1호 Best One Team(최우수팀)에 선정됐다.

26일 익산소방서에 따르면 팀장 주도 원팀 챌린지에서 도내 13개 소방서에서 공모한 소방현장활동 노하우 영상제작 및 우수사례 심사결과 팔봉119안전센터 2팀이 당당히 제1호 Best One Team(최우수팀)에 선정돼 인증 현판을 소방청사 입구에 부착했다.

도는 지난 4월부터 소방현장 대응역량강화를 위해 팀장 중심 One Team을 운영해왔다. 팀장 등 선배소방대원들의 축적된 현장활동 노하우를 발굴한 후 모든 소방관서에 공유해 전북소방 전체의 역량 강화를 꾀하기 위한 방안으로 분기별로 현업부서 Best One Team을 선정·포상하고 있다.

그 과정에서 24개 노하우 영상과 7개 현장활동 우수사례 등 31건이 공모된 가운데 익산소방서 팔봉119안전센터 2팀이 “샌드위치 패널 화재진압 A to Z”라는 현장활동 노하우 영상으로 당당히 제1호로 선정된 것이다. 전북소방본부는 직접 인증 현판을 제작, 익산소방서 팔봉119안전센터 청사 입구에 부착했다.

One Team이란 각종 재난 현장에서 최초 지휘관인 팀장들의 경험과 대응능력에 의해 소방작전의 성패가 좌우된다는 김승룡 전북소방본부장의 신념이 담긴 것으로 ‘사람이 먼저, 안전 최우선’ 목표 실현을 위해 현업부서 현장활동의 핵심인 팀장을 중심으로 팀원들이 원팀이 되어 현장대응 전문성을 강화하는 프로그램이다. Best One Team은 그 중 최고의 역량을 보여준 팀에게 수여하는 인증이다.

구창덕 익산소방서장은 “팔봉119안전센터 2팀이 제1호 Best One Team에 선정됐지만, 익산소방서 모든 직원들이 Best 소방관이며, 전북소방에서 그 능력을 인증 받은 만큼 최상의 선제적 대응으로 시민들의 생명과 재산보호를 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

