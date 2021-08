두나무, 업비트 개발자 콘퍼런스 연사 17명 확정

비자·헤더라 해시그래프·스택스 등 주요 기업 참가

두나무가 내달 1~2일 개최하는 'UDC 2021' 연사 라인업. (자료=두나무)

블록체인 및 핀테크 전문기업 두나무가 9일 '업비트 개발자 컨퍼런스(Upbit Developer Conference·UDC) 2021'의 2차 연사 라인업과 프로그램을 공개했다.

UDC 2021은 내달 1~2일 양일에 걸쳐 'Welcome to the Blockchain World(블록체인 세계에 오신 것을 환영합니다)'라는 주제로 온라인에서 무료 개최된다. 글로벌 블록체인 전문가 등 총 17명의 연사가 참여할 예정이다.

구체적으로 비자카드의 카이 셰필드 부사장과 헤더라 해시그래프의 리먼 베어드 수석과학자 겸 공동설립자, 스택스의 무니브 알리 공동설립자, 세타 랩스의 웨스 레빗 전략총괄, 알고랜드의 라이언 폭스 디벨로퍼 애드보케이트, 두나무의 송치형 의장·이석우 대표 등이 연사로 나선다.

두나무 관계자는 "세상의 변화를 이끄는 각 분야 최고의 글로벌 블록체인 전문가들을 UDC 2021에 모실 수 있게 돼 영광"이라며 "시대를 선도하는 리더들의 폭 넓은 시각을 배우고, 이미 일상 깊숙이 파고든 블록체인과 함께 새로운 도약을 준비하는 기회가 될 것"이라고 말했다.