이준석, 국민의당에 "지금도 철부지 애송이 소리 하고 있다"

"정상 질문에 정상적 답변 안나오는 것"

(사진=연합뉴스)

이준석 국민의힘 대표가 4일 국민의당을 향해 자신을 '철부지 애송이'로 보지 말라고 경고했다.

이 대표는 이날 SNS에 "이준석이 당 대표가 아니라 철부지 애송이로 보이니까 정상적인 질문에 정상적인 답변이 안나오는 것"이라고 비판했다.

또 이 대표는 "합당의 대의나 국민들의 야권통합에 대한 열망보다는 그냥 이준석에 꽂힌 것"이라고도 했다.

이어 이 대표는 "그러니까 대놓고 남의당 전당대회에 개입해서 이준석 떨어뜨리려고 하고, 지금도 철부지 애송이 소리 하고 있다"고 꼬집었다.

그러면서 이 대표는 "국민의당에 추천한다"며 2001년 미국 히트작인 '밴드오브 브라더스'에 나오는 명 대사를 추천했다.

이 대표가 소개한 대사는 "We salute the rank, not the man(계급에 경례하는 것이지 사람에게 하는 건 아니다)"이다.

이는 소벨 대위가 자신의 부하였던 윈터스가 먼저 진급하자 경례하는 것을 머뭇거렸을 때 윈터스가 한 말이다.

gakim@shinailbo.co.kr

