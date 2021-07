KB국민은행, 제3회 퓨처 파이낸스 AI 챌린지 개최

8월29일까지 과제 제출…본선은 9월7일 이대 국제컨퍼런스장서 진행

KB국민은행이 제3회 퓨터 파이낸스 AI 챌린지를 개최한다. (사진=KB국민은행)

KB국민은행이 제3회 '퓨처 파이낸스 AI 챌린지(Future Finance A.I. Challenge)'를 개최한다고 28일 밝혔다.

지난 2019년 처음 시작해 올해로 3회째를 맞는 이 대회는 AI기술을 적용한 미래금융 아이디어를 확보하고 우수인재들의 금융 분야 관심을 높이기 위해 마련됐다.

금융감독원·이화여자대학교·마이크로소프트·업스테이지가 후원하는 이번 대회는 'KB-ALBERT를 활용한 금융 자연어 혁신 아이디어' 및 '미래금융과 관련된 고객만족 및 직원행복 등 자유주제'로 진행된다.

대상 한 팀에게는 금융감독원장상이 수여되며, 주제 별로 각각 최우수상 1팀, 우수상 1팀 등 4팀을 선정해 시상한다.

수상자 전원에게는 총 1280만원의 상금과 KB국민은행 ICT 부문 채용 지원 시 서류·필기전형 통과 혜택이 주어진다.

참가 신청 및 과제 제출은 다음달 29일까지 'KB Datory' 홈페이지에서 하면 된다.

인공지능을 활용한 금융서비스에 관심있는 대학(원)생 및 취업준비생이면 누구나 최대 3명까지 팀을 구성해 참가할 수 있다.

홈페이지 신청을 통한 예선에 이어 본선은 오는 9월7일 이화여자대학교 이삼봉홀에서 열리는 '2021 Toward the era of F·I·N 국제 컨퍼런스 및 녹색 채용박람회'의 제2부 행사로 진행된다.

ESG 및 미래금융의 선진 사례를 공유하는 이번 컨퍼런스는 금융감독원과 이화여자대학교가 공동으로 주최한다.

KB국민은행 관계자는 "이번 대회를 통해 인공지능을 활용한 신규 금융서비스 모델을 발굴하고 미래금융을 선도할 수 있는 우수인재를 확보하고자 한다"며 "금융에 인공지능을 더해 가치를 창출하고 싶은 인재들의 많은 지원을 바란다"고 말했다.

bth77@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지