LG전자, '가상공간'서 SW 전문가 교육과정 수료식 개최

실제 모습 유사하게 LG트윈타워, 카네기멜론대 캠퍼스 조성

소프트웨어 전문가 교육과정을 마친 직원들이 아바타 모습으로 수료식에 참가한 모습.[이미지=LG전자]

LG전자가 뉴노멀 시대에 맞춰 소프트웨어 전문가 교육과정 수료식을 메타버스 방식으로 열었다.

LG전자는 최근 미국 카네기멜론대(CMU)와 함께 운영하는 소프트웨어 전문가 교육과정의 수료식을 메타버스 플랫폼에서 가졌다고 18일 밝혔다. LG전자가 메타버스 수료식을 한 건 이번이 처음이다.

이번 수료식 참석자들은 올해 초 사내 엄격한 심사를 거쳐 선발된 연구원들이다. 총 100여명으로 소프트웨어 설계 역량을 높이기 위한 아키텍트(Architect) 교육과정과 소프트웨어의 보안 역량을 강화하는 보안전문가(Security Specialist) 교육과정을 수료했다.

LG전자는 이번 수료식을 위해 가상공간에 LG트윈타워와 CMU 캠퍼스를 실제 모습과 매우 유사하게 만들었다. 참석자들은 각자 가상현실에서 자신의 역할을 대신하는 캐릭터인 디지털 아바타를 만들어 수료식에 참여했다.

참석자들은 수료식이 시작되기 전에 LG트윈타워와 CMU 캠퍼스를 둘러보는 시간을 가졌다. 이후 CMU 캠퍼스에 마련된 행사장으로 자리를 옮겨 수료증을 받았다. 이들은 같은 공간에서 아바타의 모습으로 동료들과 소통하며 수료의 기쁨을 나눴다.

메타버스 수료식에 참석한 직원들의 반응도 뜨거웠다.

CMU의 제프 제나리(Jeff Gennari) 주임교수는 “경험해 본 수료식 가운데 가장 유니크했다(It's the most unique graduation ceremony I've ever had)”며 감탄했다. 한 직원은 “수료자들에게 신선한 충격과 즐거운 추억이 됐을 것”이라며 “이번 수료식처럼 최신 기술 트렌드와 재미 요소가 반영된 행사에 구성원들의 많은 호응이 있을 것 같다”고 말했다.

LG전자는 이번에 수료한 직원들을 대상으로 서류심사와 심층면접을 거쳐 소프트웨어 아키텍트와 소프트웨어 보안전문가를 최종 선발할 예정이다.

박일평 LG전자 CTO(최고기술책임자) 사장은 “이번에 처음으로 메타버스 수료식을 준비해 소프트웨어 전문가 교육을 마친 직원들이 같은 공간에서 수료의 기쁨을 함께 나누는 기회를 마련했다”며 “세계적 수준의 소프트웨어 전문가를 지속 양성해 차별화된 고객가치를 제공할 것”이라고 말했다.

한편 LG전자는 제품과 서비스 가치를 높이고 미래성장동력을 확보하기 위해 △AI 전문가 △빅데이터 전문가 △코딩 전문가 △보안 전문가 △아키텍트 △품질 전문가 등 다양한 사내 소프트웨어 전문가 프로그램을 운영하고 있다.

아울러 임직원들의 소프트웨어 역량을 더욱 높이기 위해 서울대, 한국과학기술원(KAIST), 미국 카네기멜론대, 서던캘리포니아대, 뉴욕대, 캐나다 토론토대 등 국내외 대학과 연계해 다양한 교육과정을 운영하고 있다. 현재까지 선발된 소프트웨어 전문가는 모두 600명이 넘는다. 2023년에는 1000명 수준으로 늘어난다.

