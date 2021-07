경상국립대 대학원 홍성준 씨, 한국식품과학회 국제학술대회 우수논문 1등상

학부생 윤소정 학생은 2년 연속 우수 포스터상 수상

왼쪽부터 홍성준·윤소정 씨 (사진=경상국립대학교)

경상국립대학교 생명과학대학 식품과학부 박사과정 홍성준 씨가 지난 7~9일 대전컨벤션센터에서 열린 ‘2021년 한국식품과학회 국제학술대회’에서 대학원생 우수논문1등상을 수상했다.

또한 이 학술대회에서 식품과학부 4학년 윤소정 학생은 우수 포스터상을 수상했다.

16일 경상국립대에 따르면 홍성준 학생은 ‘패츌리 에센셜 오일 흡입에 따른 항비만 효과(Inhalation of patchouli essential oil improved metabolic parameters and fatty acid profiles in obesity-induced sprague dawley rats)’라는 주제로 발표했고, 윤소정 학생은 ‘전자코 및 전자혀 분석을 통한 커피의 로스팅 조건에 따른 향미 변화 연구(Chemosensory approach of coffee roasted by microwave and oven using electronic sensors)’에 관해 발표했다.

지도교수인 신의철 교수는 “이번 연구는 한국연구재단 일반연구자 지원사업의 지원을 통해 진행된 연구로서 ‘향기의 흡입만으로 체중감량 효과를 보이는 연구’는 매우 혁신적인 연구”라면서 “특히 전자 센서를 통한 커피 향미 분석을 연구한 윤소정 학생은 학부생으로서는 드물게 지난해에도 국제학술대회에서 우수 포스터상을 수상하여 2년 연속 수상의 영예를 얻었다”고 강조했다.

kyh7019@chollian.net

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지