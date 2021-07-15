[인사] 한국수출입은행

■ 부서장급
○ 승진
△바이오서비스금융부장 구자영 (具滋英)
△해양프로젝트금융부 김환우(金桓宇)
△인사부소속 부장(연수) 박희갑(朴熙甲)
△인사부소속 부장(연수) 차범석(車范碩)
○ 신규보임
△남북교류협력부장 탁재호(卓載皓)
△정보보호실장 유기열(柳基烈)
△울산지점장 장우영(張祐榮)
△전주지점장 유정선(兪正善)
△청주지점장 안병호(安炳浩)
○ 전보
△기획부장 황기연(黃基淵)
△ESG경영부장 박춘규(朴春圭)
△여신총괄부장 위찬정(魏燦正)
△해외사업총괄부장 송오순(宋伍淳)
△자원금융부장 강정수(姜政守)
△전대금융부장 채상진(蔡祥珍)
△강남수출중소기업지원센터장 류현하(柳顯河)
△경협총괄부장 엄성용(嚴聖鎔)
△사업협력부장 임채환(林采煥)
△기술환경심의부장 김수현(金秀賢)
△윤리준법부장 정민주(鄭旻柱)
△법무실장 박진오(朴振吾)
△안전운영부장 정두화(鄭斗和)
△비서실장 김진섭(金晋涉)
△해양금융단장 정순영(鄭淳英)
△광주지점장 조장래(趙章來)
△인천지점장 장익환(蔣翼煥)
△모스크바사무소 차 실(車 實)
△위싱턴사무소 조현석(趙絃皙)