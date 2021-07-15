[인사] 한국수출입은행
[인사] 한국수출입은행
  • 신아일보
  • 승인 2021.07.15 16:12
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■ 부서장급

○ 승진

△바이오서비스금융부장  구자영 (具滋英)
△해양프로젝트금융부     김환우(金桓宇)
△인사부소속 부장(연수)  박희갑(朴熙甲)
△인사부소속 부장(연수)  차범석(車范碩)

○ 신규보임 

△남북교류협력부장        탁재호(卓載皓)
△정보보호실장             유기열(柳基烈)
△울산지점장                장우영(張祐榮)
△전주지점장                유정선(兪正善)
△청주지점장                안병호(安炳浩)

○ 전보
△기획부장                   황기연(黃基淵)
△ESG경영부장              박춘규(朴春圭)
△여신총괄부장             위찬정(魏燦正)
△해외사업총괄부장       송오순(宋伍淳)
△자원금융부장             강정수(姜政守)
△전대금융부장             채상진(蔡祥珍)
△강남수출중소기업지원센터장  류현하(柳顯河)
△경협총괄부장             엄성용(嚴聖鎔)
△사업협력부장             임채환(林采煥)
△기술환경심의부장       김수현(金秀賢)
△윤리준법부장             정민주(鄭旻柱)
△법무실장                   박진오(朴振吾)
△안전운영부장             정두화(鄭斗和)
△비서실장                   김진섭(金晋涉)
△해양금융단장             정순영(鄭淳英)
△광주지점장                조장래(趙章來)
△인천지점장                장익환(蔣翼煥)
△모스크바사무소          차  실(車  實)
△위싱턴사무소             조현석(趙絃皙)

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