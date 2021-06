삼성 휴대전화‧가전 A/S 품질 1위…삼성전자서비스 만족도 '석권'

삼성전자서비스 엔지니어(오른쪽)가 휴대폰을 점검해주는 모습.[사진=삼성전자]

삼성전자서비스는 '2021 한국서비스품질지수(KS-SQI)'에서 가전, 휴대전화, 컴퓨터 애프터서비스(A/S) 품질 1위를 석권했다고 1일 밝혔다.

한국서비스품질지수는 한국표준협회가 서울대학교 경영연구소와 공동 개발한 서비스품질 평가 모델이다. 각 기업의 서비스를 이용한 고객들의 만족도를 조사해 업종별 서비스품질 1위 기업을 선정한다. 고객이 직접 1위 기업을 선정한다.

삼성전자서비스는 올해 조사에서 정확하고 전문적인 서비스, 고객이 이용하기 편리한 서비스 환경, 친절하고 적극적인 고객 응대 등에서 높은 점수를 받으며 전자제품 A/S 전 부문 1위에 올랐다.

조사가 시작된 이래 △컴퓨터 A/S 부문 20회 △가전 A/S 부문 18회 △휴대전화 A/S 부문 18회 1위에 선정됐다.

삼성전자서비스는 고객이 어디서나 편리하게 제품 점검을 받을 수 있도록 업계에서 가장 많은 179개의 서비스센터를 운영 중이다.

출장 점검 시에는 고객이 서비스를 신청한 제품 외 다른 제품을 추가로 무상 점검해 주고 사용요령도 알려주는 '플러스케어 서비스'를 제공한다.

삼성전자서비스는 실내 위생에 관심이 높아지자 맞춤형 가전 관리 서비스인 '삼성케어플러스'를 도입했다. 삼성전자 가전 전문 엔지니어인 케어마스터가 제품 세척은 물론 점검 및 수리까지 원스톱 서비스를 제공, 고객이 제품을 최적의 상태로 사용할 수 있도록 해준다.

삼성전자서비스 운영팀장 박성민 상무는 “앞으로도 고객과 끊임없이 소통하며 고객 중심의 서비스를 제공하기 위해 노력할 것”이라고 소감을 밝혔다.

