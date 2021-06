서초 아버지센터, 22일부터 '핵심가치 5P 에세이 공모전'

내달 31일까지…아버지들의 귀중한 삶의 이야기 공유

(사진=서초구)

서울 서초구는 22일부터 다음달 31일까지 ‘제1회 서초구 아버지센터 핵심가치 5P 에세이 공모전’을 개최한다.

서초구 아버지센터는 전국 최초로 아버지들에게 쉼과 배움의 기회를 제공하고 아버지들의 자존감 회복 뿐 아니라 유대와 친목을 도모하고자 설립된 아버지를 위한 행복 힐링 공간이다.

올해 처음으로 선보이는 ‘서초구 아버지센터 핵심가치 5p 에세이 공모전’은 아버지들의 귀중한 삶의 이야기에 귀를 기울이며 가족을 위해 열심히 살아가는 나 자신 혹은 내 아버지에게 조금이라도 힘을 드리고자 마련된 행복프로젝트로 서초구 아버지센터 ‘핵심가치 5p’에 부합하는 주제 안에서 자유롭게 작성하면 된다.

‘핵심가치 5P’는 △ Power of love (더 많이 사랑하고 표현하는 아버지) △ Passion of dream (항상 꿈꾸고 도전하는 아버지) △ Pride of family (가족의 자부심이 되는 아버지) △ Plan of life (인생2막을 설계하고 실천하는 아버지) △ Playing of joy (멋과 풍류를 즐길 줄 아는 아버지)이다.

구민은 누구나 참여 가능하며 응모 방법은 아버지센터 홈페이지(papa-power.com) 공지사항에서 지정양식을 다운받아 공식 이메일로 오는 7월31일까지 제출하면 된다.

총 9명의 수상자를 선정해 8월18일에 발표할 예정이다. 수상내역은 금상 1명(50만원), 은상 3명(각 30만원), 동상 5명(각 20만원)이며 참가자 전원(본상 수상자 제외)에게 소정의 상품을 제공한다. 수상작품은 추후 온라인 랜선 전시회를 통해 소개되며 개최일정은 홈페이지에 공지될 예정이다.

조은희 구청장은 “이번 서초구 아버지센터 에세이 공모전을 통해 쉼 없이 일하며 달려온 이 시대 모든 아버지들의 귀중한 삶의 이야기에 귀 기울이며 조금이나마 힘을 드릴 수 있는 기회가 되길 희망한다.”고 말했다.

dpkim@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지