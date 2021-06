새단장 롯데호텔 월드, 가족 맞춤형 호캉스 패키지 출시

1일 재개관…'웰컴 투 더 뉴 월드', '쿨 써머 픽' 운영

롯데호텔 월드는 가족 특화 호텔로 새단장해 1일 재개관하고 프로모션을 전개한다.

우선 리뉴얼 기념으로 ‘웰컴 투 더 뉴 월드(Welcome to the New World)’ 패키지를 6월30일까지 선보인다. 객실 유형에 따라 ‘웰컴’과 ‘뉴’, ‘월드’ 3종으로 구분된다.

패키지는 객실 1박과 미니바 1회 이용권, 영국 프리미엄 퍼퓸 코스메틱 브랜드 ‘몰튼 브라운(Molton Brown)’의 웰컴 어메니티 1세트가 공통 특전이 제공된다. 뉴형은 클럽 디럭스 룸, 월드형은 디럭스 스위트 룸으로 클럽라운지 2인 혜택이 함께 적용된다. 가격은 25만원부터다.

가족 이용객을 겨냥해 시원한 여름 호캉스(호텔과 바캉스)를 위한 ‘쿨 써머 픽(Cool! Summer Pick)’ 패키지도 함께 운영한다. 8월31일까지 판매되는 패키지는 피크닉에 특화된 픽캉스 특전이다. 객실 1박과 피크닉 소품 대여권, 피크닉 박스와 핸디 선풍기 1개가 제공된다. 분위기를 한층 돋워줄 꽃과 소품도 증정된다. 테이크아웃 전용의 피크닉 박스 클럽 샌드위치 2개와 주스 또는 커피 2잔으로 구성되며 호텔 1층 델리카한스에서 픽업할 수 있다.

피크닉 소품은 ‘롯데호텔 월드 어썸피크닉’ 카카오 채널을 통해 월요일을 제외한 오전 9시부터 저녁 6시까지 대여할 수 있다. 올림픽 공원과 광나루 한강 공원 인근에 위치한 대여업체 ‘어썸 피크닉’ 매장에서 직접 대여와 반납이 가능하다. 해당 패키지 가격은 26만원이다.

이들 패키지 가격은 세금과 봉사료 별도다.

한편 롯데호텔 월드는 잠실 시티뷰가 조망 가능한 클럽라운지에서 조식과 애프터눈 티는 물론 등갈비와 토마호크, 북경오리 등 다양한 메뉴가 마련되는 해피아워 서비스를 즐길 수 있다. 태블릿 PC로 이북(E-Book)과 신문, 잡지 열람은 물론 영상 콘텐츠를 무제한 시청할 수 있는 엘-라이브러리(L-Library) 이용도 가능하다.

