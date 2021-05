산은·금융위, '그린뉴딜 벤처' 투자 설명회

이번 주 개최 예정인 P4G 녹색금융 특별세션 사전행사

산업은행이 금융위원회와 27일 연 'P4G 녹색금융 스페셜 라운드'에서 서원테크가 투자 유치 설명회를 했다. (사진=산은)

산업은행의 시장형 벤처투자유치 플랫폼 'KDB 넥스트라운드'가 'P4G 녹색금융 스페셜 라운드 : Green Pitch Day'를 27일 금융위원회와 공동으로 열었다고 밝혔다. KDB 넥스트라운드는 스타트업과 투자자를 연결시켜주는 플랫폼이다.

이번 스페셜 라운드는 오는 29일 열리는 2021 P4G(Partnership for Green Growth and the Global Goals 2030) 서울 정상회의 녹색금융 특별세션의 사전행사다. P4G가 추구하는 기후변화 대응 등을 위한 국내외 혁신 스타트업 생태계 구축 및 투자 파트너십 강화를 도모하는 내용으로 구성됐다. P4G는 기후변화대응과 지속가능발전을 위한 국제 다자간 회의를 말한다.

이번 행사의 IR 라운드에서는 환경부와 중소벤처기업부가 선정한 그린뉴딜 100개 업체 중 △서원테크 △솔라플렉스 △캐스트맨 △어썸레이 등 4개 벤처기업이 투자 유치 설명회를 진행했다. 설명회는 4월 말 오픈한 넥스트라운드 온라인 플랫폼과 유튜브 KDB 산업은행 라이브 채널을 통해 실시간으로 생중계됐다.