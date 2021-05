경상국립대 이선아 교수, 소프트웨어공학 분야 최상위 저널 'IEEE TSE'에 논문 게재

기존 방법보다 48% 높은 정확도로 오래된 API 이름 감지

카이스트·홍콩과학기술대학 팀과 공동 연구 성과

이신아 교수와 저널 표지/경상국립대

경상국립대학교(GNU)는 공과대학 항공우주 및 소프트웨어공학부 이선아 교수가 지난 4월 ‘IEEE Transactions on Software Engineering’ 저널에 ‘문서에서 유효하지 않은 코드 이름에 대한 자동 감지 및 업데이트 추천(Automatic Detection and Update Suggestion for Outdated API Names in Documentation)’이라는 제목의 논문을 제1저자로 게재했다고 25일 밝혔다.

이번 연구는 카이스트(KAIST) 강성원 교수팀, 홍콩과학기술대학(HKUST) 신치청(Shing-Chi Cheung) 교수와 공동으로 진행했다.

‘IEEE Transactions on Software Engineering’은 소프트웨어공학 분야의 최우수 저널로 JCR 6.5%에 해당한다. 일반적으로 JCR 10% 이내의 저널이면 최우수 연구 성과로 인정한다.

이선아 교수는 논문에서 사용자가 작성한 문서에서의 코드명에 대해서 오래된 코드명을 찾기 위해 소프트웨어 개정 이력을 활용하는 방법을 제안하였다. 제안 방법은 기존에 제시된 방법보다 48% 더 높은 정확도로 오래된 API 코드명을 감지하였다.

또한 자동으로 탐지한 결과를 실제 오픈소스 프로젝트에 보고하여 개발자들로부터 75%가 맞다는 확인을 받았다. 이러한 연구는 코드와 문서의 추적성을 위하여 코드 개정 이력을 데이터 마이닝하여 두 산출물 간의 일관성을 맞추는 실용적인 접근 방식을 제시한다.

이선아 교수는 2019년 11월 BK 최우수 학술대회인 ‘소프트웨어 공학 자동화에 관한 국제 학회’(International Conference on Automated Software Engineering)에 저널 우선 트랙(Journal First Paper Track)에 초대되어 이 논문을 발표한 바 있다.

이번 연구는 한국연구재단의 이공분야 기초사업의 ‘소프트웨어 진화에서의 요구사항 추적성의 자동 갱신 기법’ 과제의 지원을 받았다.

API는 application programming interface의 약자로서, 응용 프로그램에서 사용할 수 있도록, 운영 체제나 소프트웨어 라이브러리가 제공하는 기능을 위한 인터페이스를 뜻한다. 코드명 중 외부 응용 프로그램에서 사용할 수 있는 코드명을 API라고 할 수 있다.

