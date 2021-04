경상국립대, 글로벌 협력 네트워크 강화 위한 국제학회 개최

한국, 인도, 호주 등 10여 개국 연구진 200여 편의 연구결과 발표

나노재료, 레이저 광학, 에너지 기술 등 스마트 재료의 미래 연구에 관한 주제

화학과 석사과정 정유정·김지원 씨는 각각 우수논문상 수상

경상국립대학교(GNU) 광화학 나노소재 전문 핵심연구지원센터와 화학과 BK21 FOUR 분자소재화학 미래인재 교육연구단은 인도 CMR 공과대학교(CMR Instritute of Technology)와 공동으로 지난 23-24일 스마트 재료의 미래 연구에 대한 주제로 국제학회(International Conference on Futuristic Research in Engineering Smart Materials, FRESM’21)를 개최했다. 고 밝혔다.

이번 국제학회에서는 한국, 인도, 호주, 싱가포르, 브라질 등 10개국 이상의 연구진들이 200여 편의 연구결과를 발표하였으며, 나노재료, 레이저 광학, 에너지 기술, 합금 기술, 탄소 저감 기술 등 스마트 재료의 미래 연구에 관한 주제로 진행되었다. 이번 국제학회를 통해 경상국립대는 국제 협력 네트워크를 강화하고, 국제 공동연구 활성화와 지역인재 육성을 통해 글로벌 역량을 강화하고자 하였다.

학회 기간 중 경상국립대 화학과 석사과정에 재학 중인 정유정 씨는 다양한 용매에서 펄스 레이저 기술을 이용하여 수소생성반응을 높이는 연구주제로, 석사과정 김지원 씨는 생체 분자의 구조 분석에 관한 분자 분광학 주제로 우수 논문상을 수상하였다.

또한, 화학과 3학년 학부생인 오예원 학생은 친환경 레이저 합성법을 활용한 리그닌 금 나노 복합체 제조의 주제로 우수 논문상을 수상하였다. 이는 여대학원생 공학연구팀제 지원사업(연구책임자 화학과 박사과정 유이슬)과 경상국립대에서 지원하는 개척학기제의 성과이다.

최명룡 광화학 나노소재 전문핵심연구지원센터장은 “국제 협력 네트워크를 통해 경상국립대의 연구 우수성을 알리는 동시에 다양한 국제 연구자와 연구협력을 할 수 있었으며, 코로나19 시대에 줄어든 국제적 네트워크를 온라인 학회 개최를 통해 활성화하여 많은 국내외 연구자들에게 연구 활성화와 연구자 간 다양한 정보교류를 제공할 기회가 되었다.”라고 전했다.

이번 국제학회의 연구 주제 및 공동 국제학회 개최는 한국연구재단, BK21 FOUR 분자소재화학 미래인재 교육연구단, 여대학원생 공학연구팀제 지원사업 및 기초과학 연구역략강화사업의 ‘광화학 나노소재 전문 핵심연구지원센터’의 지원을 통해 얻은 값진 성과이다.

[신아일보]진주/ 김종윤 기자

kyh7019@chollian.net

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지