경상국립대 문성주 교수, IGBR 국제학술대회 우수논문상 수상

미국·한국의 장기 데이터 분석을 통해 밝혀진 경제 정책 불확실성과 주식시장 변동성

문성주교수/경상국립대

경상국립대학교(GNU) 해양과학대학 해양수산경영학과 문성주 교수는 지난 14일부터 16일까지 온라인으로 개최된 글로벌 비즈니스 연구학회(IGBR) 국제학술대회에서 ‘미국과 한국의 장기 데이터 분석을 통해 밝혀진 경제 정책 불확실성과 주식시장 변동성(Economic Policy Uncertainty and Stock Market Volatility Revealed by Long-Term Data Analyses in Two Countries: United States and S. Korea)’이라는 제목의 논문을 발표하여 우수논문상을 수상했다고 19일 밝혔다.

문성주 교수는 이 논문에서 “경제 정책 불확실성과 주식시장의 변동성 사이에는 장기적 균형관계가 존재하고, 경제 정책 불확실성이 미국과 한국의 주식시장 변동성에 미치는 장·단기 영향은 국가별 특성에 따라 달라진다.”라고 주장했다.

IGBR(the Institute for Global Business Research) 국제학술대회에는 캐벨(Cabell’s), 엡스코(EBSCO), 게일 센게이지와 구글 스콜라(Gale Cengage and Google Scholar) 등에 등록된 회계, 재무, 교육학, 비즈니스, 기업가 정신, 경영 및 마케팅 분야 등 경영 관련 글로벌 학회들이 참여하고 있다.

