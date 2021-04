쌍용차, '더 뉴 렉스턴 스포츠&칸' 출시…2439만원부터

역동적이고 강인한 '고 터프' 콘셉트 강조

쌍용자동차 ‘더 뉴 렉스턴 스포츠(The New Rexton Sports)’ 정측면. (사진=쌍용자동차)

쌍용자동차는 정통 픽업트럭(Pick up Truck) ‘더 뉴 렉스턴 스포츠(The New Rexton Sports)’와 ‘더 뉴 렉스턴 스포츠 칸(The New Rexton Sports KHAN)’을 출시하고 5일부터 본격적인 판매에 들어간다고 밝혔다.

더 뉴 렉스턴 스포츠&칸은 지난 2018년 스포츠, 2019년 칸 출시 이후 디자인 정체성을 통합해 탄생한 페이스리프트(부분변경) 모델이다.

더 뉴 렉스턴 스포츠&칸은 ‘Go Tough(고 터프)’라는 디자인 콘셉트를 바탕으로 정통 픽업의 정체성인 거침없고 진취적이며 역동적인 강인함을 표현한다.

신형 스포츠&칸의 전면부는 굵은 수평 대향의 리브를 감싸는 웅장한 라디에이터그릴로 픽업트럭의 거친 스타일을 연출했다. 또 수직의 LED 포그램프는 육중한 차체를 안정감 있게 받쳐준다. 칸 모델은 라디에이터그릴에 ‘칸(KHAN)’ 레터링을 각인했다.

측·후면부는 라디에이터그릴에서 일체형 헤드램프로 이어지는 사이드 캐릭터라인과 새롭게 적용한 익스테리어 패키지인 휠&도어 가니쉬, ‘스포츠·칸(SPORTS·KHAN)’ 레터링이 새겨진 테일게이트 가니쉬가 거칠고 대담한 이미지를 구현했다. 리어 콤비램프는 면발광 LED를 적용해 후면에서도 정통 픽업트럭의 존재감을 드러낸다.

또 오프로드 혹은 고정식 사이드스텝은 스텝 폭을 간결하게 해 승·하차 편의성을 향상시키고 측면 스타일의 완성도를 높였다. 더불어 17·18인치 알로이휠 혹은 18인치 블랙휠과 스포크 디자인의 대구경 20인치 스퍼터링휠 혹은 블랙휠을 새롭게 적용했다.

운전석 전면의 각종 스위치는 인체공학적이고 직관적으로 배열해 조작 편의성을 증대 시켰다. 또 블랙 헤드라이닝을 엔트리 트림부터 기본 적용해 고급감을 더했다. 운전·동승석 A필러 그립핸들은 탑승자가 승·하차 시 편리하도록 신규 적용했다.

쌍용자동차 ‘더 뉴 렉스턴 스포츠(The New Rexton Sports)’ 후측면. (사진=쌍용자동차)

외장 색상은 신규 색상인 △갤럭시스 그레이 △아마조니아 그린과 함께 △그랜드 화이트 △실키 화이트 펄 △스페이스 블랙 △마블 그레이 △아틀란틱 블루 △인디안 레드 등 총 8가지다.

고급 나파가죽 소재의 시트 등으로 구성된 내장 색상은 블랙과 브라운 인테리어 중 선택할 수 있다.

쌍용차 디자인센터 이강 상무는 “신형 스포츠&칸은 프로페셔널하게 일하고 여가 시간은 누구보다 열정적으로 즐기는 고객들이 꿈꾸던 라이프스타일에 함께하는데 부족함이 없도록 내면(주행)의 안전에 눈으로 보이는 강인함과 튼튼함을 더해 디자인을 하였다”고 밝혔다.

쌍용차만의 쿼드프레임과 온·오프로드 주행성능을 뽐내는 4륜구동(4WD) 시스템을 바탕으로 견인능력과 함께 오픈형 데크가 제공하는 공간 활용성이 돋보인다.

신형 스포츠&칸은 이용자가 용도 등에 따라 데크 구성을 모델별로 선택할 수 있다.

칸의 데크는 독일자동차산업협회(VDA) 표준 기준 1011리터(ℓ)인 스포츠보다 24.8% 큰 VDA 기준 1262ℓ 용량과 75% 증대된 중량으로 파워 리프 서스펜션 모델의 경우 최대 700킬로그램(㎏)까지 적재 가능하다. 다이내믹 5링크 서스펜션 모델은 500㎏까지 적재할 수 있다. 스포츠 모델 적재 용량은 400㎏이다.

더불어 다이내믹 패키지로 특별하게 구성된 다이내믹 서스펜션은 높이를 10밀리미터(㎜) 가량 상승시켜 험로 주파능력을 개선하고 핸들링 성능과 주행 안정성을 향상시킨다.

쌍용자동차 ‘더 뉴 렉스턴 스포츠(The New Rexton Sports)’ 내장. (사진=쌍용자동차)

파워트레인은 ‘e-XDi220 LET’ 디젤엔진과 아이신(AISIN AW) 6단 자동변속기 최적의 조합으로 최고출력 187마력(ps)/3800RPM(분당회전수), 최대토크 40.8킬로그램미터(㎏·m)/1400∼2800RPM을 발휘한다. 칸은 확대된 적재능력을 뒷받침할 수 있도록 최고출력은 스포츠와 같으나 최대토크는 42.8㎏·m/1600∼2600RPM으로 높다.

4WD 시스템은 눈이나 비가 내리는 악천후와 오프로드에서도 안정감 있는 주행성능을 체험하게 해준다. 여기에 차동기어잠금장치(LD; Locking Differential)는 미끄럼 발생 시 일반차동기어장치가 적용된 모델에 비해 등판능력은 5.6배, 견인능력은 4배가량 우수한 성능을 발휘한다.

신형 스포츠&칸은 사이드 에어백을 포함한 6에어백과 초고장력 쿼드프레임(Quad Frame)을 비롯해 다양한 첨단 안전기술은 물론 인포테인먼트 사양까지 갖췄다.

더불어 △긴급제동보조(AEB) △앞차출발경고(FVSW) △스마트하이빔(SHB) △차선이탈경보(LDW) △전방추돌경보(FCW) △차선변경경고(LCW) △후측방접근경고(RCTW) △후측방경고(BSW) 등 첨단 주행 안전 보조 시스템을 탑재했다.

인포테인먼트 시스템은 고화질의 9.2인치 대형 디스플레이로 이를 통해 애플 카플레이(Apple CarPlay)와 안드로이드(Android) 미러링 서비스를 제공한다. 또 와이파이를 통해 안드로이드 장치의 모든 애플리케이션을 양방향으로 즐길 수 있다.

쌍용자동차 ‘더 뉴 렉스턴 스포츠 칸(The New Rexton Sports KHAN)’. (사진=쌍용자동차)

이외에도 △3차원 어라운드뷰모니터링(3D AVM) △오토클로징(키를 소지하고 일정거리 이상 멀어질 경우 자동으로 도어 잠김) △듀얼존 풀오토 에어컨과 2열 에어벤트 △와이퍼 결빙 방지장치 등 다양한 편의사양이 적용됐다.

신형 스포츠&칸의 가격은 모델별로 스포츠 모델의 경우 △와일드(M/T) 2439만원 △프레스티지 2940만원 △노블레스 3345만원이다.

칸 모델은 △와일드 2856만원 △프레스티지 3165만원 △노블레스 3649만원이다.

두 모델 모두 연간 자동차세 2만8500원, 개인 사업자 부가세 환급(차량가격의 10%) 등으로 경제성을 갖췄다.

쌍용차는 오는 6일 ‘온라인 쇼케이스’를 통해 신형 스포츠&칸의 신차 소개 영상 등을 처음 공개한다.

쇼케이스는 신형 스포츠&칸의 유명인들의 시승과 리뷰 등으로 구성됐다.

쌍용자동차 ‘더 뉴 렉스턴 스포츠 칸(The New Rexton Sports KHAN)’ 후측면. (사진=쌍용자동차)

[신아일보] 이성은 기자

