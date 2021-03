'미스트롯2 초등부 스타' 임서원 전속계약 맺어…'린브랜딩' 어떤 곳?

TV 조선 '미스트롯2' 초등부 참가자 임서원. (사진=TV조선 미스트롯2 캡쳐)

트로트 오디션 '미스트롯2'에 출연해 큰 인기를 누렸던 임서원이 오디션 종료 후에도 뜨거운 인기를 이어가고 있다.

16일 방송·연예가에 따르면 지난 15일 방송된 KBS Joy 예능프로그램 `무엇이든 물어보살`에 '미스트롯2' 공식 귀여움으로 불린 임서원이 전격 출연했다.

임서원은 춤, 노래, 연기가 꿈이고 모두 잘할 자신이 있지만 무엇을 주 무기로 내세워야 할지 모르겠다는 고민을 털어놨다.

'미스트롯2' 경연 당시 데스매치 무대에서 부른 '너는 내 남자'를 기타연주와 함께 한층 업그레이드 된 모습으로 열창하는 임서원의 모습을 바라보던 MC 서장훈과 이수근은 임서원의 노래, 댄스, 애교에 흠뻑 젖은 듯한 표정을 지었다.

트로트 경연대회인 '미스트롯2' 출연으로 트로트를 즐겨 부를 줄 알았던 임서원은 재즈곡 `플라이 미 투 더 문(Fly Me to the Moon)을 완벽한 발음, 고난도 기술 등으로 소화해 MC들을 놀라게 한 데 이어 고난위 댄스인 마마무의 `힙(HIP)`을 임서원만의 댄스로 선사하기도 했다.

'미스트롯2' 출연 당시에도 사르르 녹는 눈웃음과 성인 못지 않은 수려한 말솜씨로 시선을 붙잡았던 임서원은 이날 `무엇이든 물어보살`에서도 아낌없이 자신의 끼를 표현하며 시청자들의 눈을 사로잡았다.

임서원은 '미스트롯2' 데스매치 경연 후 아쉽게도 탈락했지만 임서원의 남다른 끼와 외모, 능력을 알아본 수많은 매니지먼트사의 러브콜을 받았던 것으로 알려졌다.

이 가운데 임서원이 '린브랜딩'과 전속계약을 맺은 것이 알려지며 '린브랜딩'에도 팬들의 이목이 쏠리고 있다.

현재 린브랜딩은 방송인 김빈우, 박은지, 강지섭, 이은율 등이 소속돼 있으며 소셜 셀럽들을 비롯한 국내 유수 파트너들과의 협업을 통해 커머스 문화를 주도하는 곳으로 알려졌다.

