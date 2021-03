DGB금융, 임직원 ESG경영 인식 조성 사내 캠페인

SNS로 실천 활동 공유해 대외 인식 제고에 앞장

DGB금융그룹이 기업가치 향상을 위한 ESG경영을 강화하고, 임직원들의 적극적인 ESG경영 인식 조성 및 기업문화 확산을 위해 ESG 실천운동 캠페인 'DGB는 ESG를 위해 애(E)·쓰(S)·지(G)'를 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 캠페인에서는 ESG의 각 요소(환경·사회·지배구조)와 연계된 실천 운동을 각 항목별 2개월씩 총 6개월간 할 예정이다. 각 항목별로 업무 시간 중 실천할 수 있는 부분들을 자율적으로 실천하고, 다양한 SNS 채널을 통해 직원 및 고객들과 공유하고 확산하는 것이 목적이다.

첫 번째 캠페인으로 진행하는 'DGB는 환경을 위해 애(E)·쓰(S)·지(G)'는 ESG 중 E(Environment·환경)에 해당하는 실천 캠페인으로 이달부터 2개월간 진행된다. 업무 시간 중 1회용 컵 사용 및 출력물을 줄이는 것부터 대중교통 이용 및 경제속도 준수, 급출발·급가속·급정거하지 않기 등 온실가스 감축을 위한 사회적 참여까지 포함된다.

DGB금융은 '나부터 먼저 실천하고, 서로 권유하는 운동'을 목표로 직원을 포함한 고객과도 함께 친환경 운동을 널리 공유할 방침이다. 시리즈별 캠페인 내용을 영상으로 제작해 공식 SNS 채널에 게시하는 한편, 임직원 개인 SNS 해시태그를 활용해 고객 인식 확산에도 힘쓴다.

DGB금융은 이번 캠페인을 시작으로 'S(Social, Stress zero DGB)'에 해당하는 'DGB는 직원을 위해 애(E)·쓰(S)·지(G)'와 'G(Governance, Good Better Best DGB)'에 해당하는 'DGB는 올바름을 위해 애(E)·쓰(S)·지(G)'에 해당하는 시리즈를 반년 간 실행하는 한편, ESG 관련 인식 확산과 교육을 위해 지식 공유·퀴즈 이벤트 등 다양한 활동을 병행한다는 계획이다.

김태오 DGB금융 회장은 "코로나19시대 더욱 그 중요성이 강조되고 있는 ESG경영의 확산을 위해 다양한 내부 활동을 진행하고 있으며, 이를 기반으로 대외 고객과도 사회적 가치를 공유해 ESG 경영 모범그룹으로서의 책임을 다하겠다"고 말했다.

