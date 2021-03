군산대 김요섭 교수, 마르퀴즈 후즈 평생공로상 수상

전북 군산대학교는 기초교양학부 김요섭 교수(47, 사진)가 그간의 우수한 연구 성과들을 인정받아 '2021년 마르퀴즈 후즈 후 인 더 월드(Marquis Who’s Who in the World) 평생공로상‘ 수상자로 선정됐다고 3일 밝혔다.

