국민 절반 이상 "2·4 부동산 대책, 도움 안 될 것"

부정응답, 서울·인천·경기 과반↑…20대 62.7% 가장 높아

경기도 김포시 한 아파트 단지 전경. (사진=신아일보DB)

국민 절반 이상이 정부가 발표한 2·4 부동산 대책이 부동산 가격 안정화에 도움이 되지 않을 것이라고 답했다. 지역별로는 서울과 인천·경기 등에서 부정 응답이 과반을 넘겼고, 광주·전라는 양측 의견이 팽팽히 맞섰다.

8일 여론조사 전문기관 리얼미터가 YTN의 의뢰로 지난 5일 전국 18세 이상 성인 500명을 대상으로 2·4 부동산 대책에 대한 평가를 조사한 결과, '도움이 되지 않을 것'이라는 응답이 53.1%로 집계됐다. '도움이 될 것'이라는 응답은 41.7%였고, '잘 모르겠다'는 응답은 5.2%였다.

지역별로는 서울에서 '도움이 되지 않을 것'이라는 의견이 56.4%를 기록해 '도움이 될 것' 39.0%를 앞섰다.

강원(61.8%)과 대구·경북(61.0%), 부산·울산·경남(54.7%), 대전·세종(52.4%), 인천·경기(50.9%) 등에서도 '도움이 되지 않을 것'이라는 응답이 과반을 넘겼다.

반면, 제주는 '도움이 될 것'이라는 의견이 78.2%로 우세했고, 광주·전라(도움이 되지 않을 것 47.2% vs 도움이 될 것 46.1%)는 양측 의견이 팽팽했다.

연령대별로는 20대에서 '도움이 되지 않을 것'이라는 응답이 62.7%로 가장 높았다. 40대(55.9%)와 70대 이상(57.5%)에서도 '도움이 되지 않을 것'이라는 의견이 다수였다.

30대(47.0% vs 43.7%)와 50대(47.2% vs 46.1%), 60대(48.2% vs 45.2%)에서는 두 응답이 오차범위 이내였다.

이념·지지정당 별로는 보수(67.5%)와 중도(55.2%)층에서 '도움이 되지 않을 것'이라는 응답이 다수였다. 반면, 진보층에서는 '도움이 될 것'이라는 의견이 52.2%로 많았다.

한편, 이번 조사는 5일 전국 18세 이상 성인 6735명에 통화를 시도, 최종 500명이 답해 7.4%의 응답률을 나타냈다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%p다.

자세한 사항은 리얼미터 홈페이지를 참조하면 된다.

