전북대 김용찬연구원, 우수연구로 교육부장관상 ‘수상’

4년간 SCI(E)급 1저자 논문 28편 게재 연구 성과

지난해 신종플루 유전적 표지자 기초 기전 규명

전북대 김용찬 연구원.

전북대학교는 26일 ‘지역특화산업선도형 생리활성융합소재 인재양성사업단’에 참여하고 있는 김용찬 연구원이 BK21 플러스 사업에서 뛰어난 연구역량과 발전가능성을 보이는 우수 연구자에게 수여하는 교육부장관상을 수상했다고 밝혔다.

김용찬 연구원은 석·박사 학위 4년 동안 SCI(E)급 세계적 저널에 제1저자로 논문 28편을 게재하는 등 우수한 연구성과를 인정받았다.

특히 지난해 발표한 ‘Strong association of regulatory single nucleotide polymorphisms (SNPs) of the IFITM3 gene with influenza H1N1 2009 pandemic virus infection’ 제목의 논문은 2009년에 창궐했던 신종 플루의 유전적 민감성 표지자에 대한 기초 기전을 규명한 내용으로 국제 저명 학술지 Cellular & Molecular Immunology (IF 8.484, 상위 9.4%) 게재되며 주목을 받았다.

또한 2020년도 한국유전체학회 동계 심포지움에서 Young Scientists’ Award를 수상하여 질적으로도 우수한 연구역량을 보였다.

현재 김용찬 연구원은 2019년도에 선정된 글로벌박사펠로우십 사업의 ‘프리온 질환의 선제적 제어를 위한 분자유전학적 연구’라는 연구과제로 전북대 인수공통전염병연구소 정병훈 교수 연구실에서 연구를 수행하고 있다.

swp2072@hanmail.net

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지