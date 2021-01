성동, ‘희망의 인공달’ 프로젝트 디지털마케팅 시상식서 '그랑프리' 수상

디지털 광고&캠페인 부문 정부·공공·지자체 분야서 최고상 선정

서울 성동구는 지난해 살곶이 체육공원 일대에서 진행한 ‘희망의 인공달’(show your love) 프로젝트가 ‘2020 앤어워드(Awards For New Digital Award)’의 디지털 광고&캠페인 부문 정부·공공·지자체 분야에서 최고상(그랑프리)을 수행했다고 19일 밝혔다.

앤어워드는 사단법인 한국디지털기업협회가 주관하고 과학기술통신부·한국 방송광고진흥공사 등이 공식 후원하는 국내의 대표적인 디지털마케팅 시상식이다. 또한 매년 다양한 분야에서 출품된 작품을 대상으로 현장전문가·산업계 CEO·외부 전문위원으로 이어지는 3단계의 엄격한 심사를 거쳐 최종 수상작을 선정한다.

구는 코로나19 장기화로 지친 주민들의 감정을 공유하고 마음을 위로하며 고난 극복의 메시지를 전달해 구민들의 심리방역에 기여한 점이 인정받아 수상의 영예를 안게 됐다.

구는 지난해 9월 코로나19 극복을 기원하고 구민들에게 희망의 메시지를 전하기 위해 청계천변 살곶이 체육공원에 지름 12m의 대형 달과 21개의 작은 달 조형물을 설치하는 ‘희망의 인공달’ 프로젝트를 진행했다.

인공달 프로젝트는 ‘코로나 블루’ 속에서 민·관이 합동으로 '희망과 고난 극복'이라는 메시지를 전했다는 점에서 많은 주목을 받았다. 이번 프로젝트는 구와 큐브엔터테인먼트가 공동주관하고 '성동구 상공회 소속기업'이 후원했다.

또한 구는 지난 해 ‘살곶이 달빛 자동차극장’을 운영해 ‘희망의 인공달’을 활용한 심리방역 사업을 펼치기도 했다.

‘살곶이 달빛 자동차극장’은 매회 예약 마감은 물론 구 내 인터넷 커뮤니티와 SNS에 ‘인증샷’과 ‘후기’가 쇄도하는 등 구민들의 큰 호응을 얻어 당초 계획보다 3주간(총 9차례) 확대 시행됐으며 총 1374대(1회 평균152대)가 참여한 가운데 성황리에 마무리됐다.

정원오 청장은 “‘희망의 인공달’ 프로젝트와 ‘살곶이 달빛 자동차극장’ 사업은 코로나19의 장기화로 지치고 힘든 시간을 보내고 계실 구민 여러분께 조금이나마 치유와 위로의 시간을 드릴 수 있었다는 점에서 큰 의미가 있었다”며 “앞으로도 심리방역과 함께 문화적 갈증 해소를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

