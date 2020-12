코웨이, 6회 연속 한국서비스품질 우수기업 인증 획득

한 고객이 코웨이 코디에게 상담을 받고 있는 모습.(사진=코웨이)

코웨이(대표 이해선)는 한국서비스진흥협회에서 주관하는 한국서비스품질(SQ) 우수기업 인증을 획득했다고 22일 밝혔다. 2006년 최초 인증을 획득한 이후 6회 연속 인증을 유지하게 됐다.

한국서비스품질우수기업 인증은 서비스 산업의 경쟁력 강화를 위해 지난 2001년부터 기업 및 기관의 서비스 품질을 객관적으로 평가해 인증하는 제도다.

코웨이는 이번 평가에서 서비스 전문기업으로서 서비스를 B/S(Before Service)와 A/S (After Service)로 구분하고 권역별로 B/S와 A/S 전담조직을 분리 운영, 전문적인 서비스를 제공한 점을 높이 평가받았다.

코웨이는 현재 케어 서비스 전문가인 약 1만3000여명의 코디와 제품 설치와 수리를 담당하는 약 1500여명의 서비스매니저를 통해 전문적인 서비스를 제공하고 있다.

또한 코웨이는 지난 5월 고객 중심의 서비스 강화를 위해 업계 최초로 ‘보이는 상담 서비스’를 도입해 차별화된 서비스를 제공한 점도 호평을 받았다. 보이는 상담 서비스는 콜센터 상담사가 소비자의 휴대폰 카메라로 제품 상태를 살펴보며 보다 정밀하게 상담을 제공함으로써 제품 정밀 진단 및 조치 방법에 대한 신속한 안내가 가능한 서비스다.

박용호 코웨이 CS(Customer Satisfaction)기획팀장은 “고객과의 신뢰를 최우선의 가치로 삼고 있다”며 “앞으로도 고객의 입장에서 고객에게 필요한 서비스가 무엇인지 끊임없이 고민하는 기업이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

