ASEZ WAO, 전 세계서 ‘하트-투-하트’ 캠페인 개최

ASEZ WAO가 세계 각국에서 코로나19 극복을 위해 '하트-투-하트' 캠페인을 펼치는 가운데, 16일 아르헨티나 부에노스아이레스 일대 회원들이 인근 병원을 찾아 응원키트와 함께 감사 인사를 전했다. (사진=하나님의교회 세계복음선교협회)

하나님의교회 세계복음선교협회 직장인청년봉사단 ASEZ WAO는 전 세계적으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 대유행하며 감염 위험이 높아지고, 방역이 강화되면서 세계인의 피로도가 높아지고 있는 가운데 대응 일선에서 수고하는 의료진, 경찰, 소방관, 지방자치단체 관계자에게 ‘하트-투-하트’ 캠페인으로 위로와 격려를 전한다고 20일 밝혔다.

한국과 미국, 영국, 남아프리카공화국, 호주, 브라질, 일본, 필리핀 등 세계 각국에서 130회 넘게 진행되고 있는 이 캠페인은 지난 16일과 17일 아르헨티나에서도 펼쳐졌다.

ASEZ WAO 회원들은 각각 부에노스아이레스 마누엘 벨그라노 병원과 산이시드로 시립 산부인과병원, 코르도바 리오콰트로 보건소와 엘피디오 토레스 병원, 티에라델푸에고 우수아이아 지역병원을 찾아 의료진에게 정성스레 작성한 손편지와 간식으로 꾸린 응원키트 총 417개를 전달했다.

ASEZ WAO 관계자는 “국민들의 건강을 위해 코로나19 극복에 수고하는 의료진에 감사하는 마음을 전하고 싶어 회원들이 뜻을 모았다. 항상 힘내시길 바란다”며 “하루빨리 이 사태가 종식돼 평안하고 행복한 일상을 누리기를 소망한다”고 말했다.

전달식은 마스크 착용 등 방역수칙을 철저히 준수하며 진행됐으며, 병원 관계자들은 ASEZ WAO를 반갑게 맞이하며 진심으로 고마워했다.

마누엘 벨그라노 병원의 마르셀로 수아레스 원장은 “매우 어려웠던 한 해 동안 많은 노력을 기울인 의료계 종사자들에게 편지를 전해줘서 고맙다. 이 캠페인은 오랫동안 우리에게 좋은 기억으로 남을 것”이라며 감사장을 수여했다.

자리에 함께한 엠나우엘 브리스(26) 회원은 “시민들의 건강을 위해 밤낮으로 노력하는 의료진에 감사하다”고 격려했다.

엘피디오 토레스 병원에서 에밀세 로페스(24) 회원은 “코로나19와 맞서 싸우고 있는 의료진을 격려하기 위해 이 자리에 왔지만, 오히려 우리의 마음이 감동되고 기쁘다”고 말했다.

전 세계 하나님의 교회 직장인 청년들로 구성된 ASEZ WAO는 ‘처음부터 끝까지 세상을 구하자(Save the Earth from A to Z)’와 ‘우리는 한 가족(We Are One Family)’이라는 뜻이 결합돼 ‘우리가 한 가족이 되어 처음부터 끝까지 세상을 구하자’는 의미다.

인류와 지구의 지속 가능한 발전을 위해 교육지원, 복지증진, 긴급구호, 문화교류, 기후변화 대응, 플라스틱 줄이기, 육상생태계 보호, 해양생태계 보호 분야에서 봉사활동과 캠페인, 포럼, 파트너십 체결 등 다각적인 활동을 전개한다.

주요 프로젝트로 플라스틱 쓰레기섬 방지 ‘No More GPGP’와 직장 내 절전·절수·절약 실천 ‘Green Workplace’, 지구촌 ‘어머니의 숲’ 조성 ‘Mother’s Forest’가 있다.

최근 코로나19 사태로 일회용품 사용이 급격히 증가하자 플라스틱 사용에 대한 경각심을 높이기 위해 여러 나라에서 ‘No More GPGP’ 프로젝트도 활발하게 진행하고 있다.

GPGP(Great Pacific Garbage Patch)는 태평양 해역에 위치한 거대한 쓰레기섬으로, 플라스틱 쓰레기를 비롯한 각종 쓰레기가 모여서 형성됐다. 단체는 이 프로젝트를 통해 ‘더 이상의 GPGP 생성을 막자’는 메시지를 국제사회에 전하며 정화운동과 의식 증진을 위한 패널 전시, 세미나, 포럼을 개최해왔다.

이와 같은 열정적인 활동으로 ASEZ WAO는 미국 대통령, 필리핀 환경부 차관, 아르헨티나 부에노스아이레스 시장, 미국 솔트레이크시티 시장, 페루 우앙카요 시장 등에서 표창장, 감사패 등을 수상했다.

