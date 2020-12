여기어때 "겨울 여행, 따뜻한 음악 챙겨가세요"

앱·유튜브 통해 스파·산책 등 테마별 추천 음악 공개

여기어때·소니뮤직 겨울 여행 추천 음악 포스터. (자료=여기어때)

종합숙박·모바일티켓 예약 플랫폼 여기어때(대표 최문석)가 소니뮤직과 협업해 선정한 겨울 여행 추천곡 리스트를 9일 공개했다.

여기어때는 따뜻한 스파를 즐길 때나 멍하니 불을 바라볼 때, 산책할 때 등으로 테마를 나눠 듣기 좋은 음악을 선정했다고 설명했다.

따뜻한 스파를 즐길 때 듣기 좋은 노래로는 루엘(Ruel)의 say it over를 비롯해 △사샤 슬론(Sasha Sloan)의 Dancing With Your Ghost △앨리샤 키스(Alicia Keys)의 So Done △H.E.R.의 Best Part △크리스천 프렌치(Christian French)의 head first 등이 선정됐다.

불을 바라보며 아무 생각 없이 듣기 좋은 선곡 리스트에는 사샤 슬론의 Is It Just Me와 루엘의 as long as you care, Tate McRae(테이트 맥레이)의 you broke me first 등이 담겼고, 산책할 때 어울리는 노래로는 UMI의 Pretty Girl hi!와 르파니(Lepani)의 Wait To Wake Me Up, 엑스러버스(X Lovers)의 LOVE 등이 선정됐다.

선정된 곡은 여기어때 앱과 공식 유튜브 채널에서 감상할 수 있다.

여기어때는 겨울 여행 추천곡 감상평 이벤트도 진행 중이다. 오는 21일까지 여기어때 앱 이벤트 페이지에 감상평을 남기면, 추첨을 통해 에어팟 3세대 프로와 사샤 슬론의 'Only Child' LP 음반, 크리스마스 마스크 스트랩 등을 증정한다.

여기어때 관계자는 "브랜드가 추구하는 가치를 전달하기 위해 다양한 콘텐츠로 고객과 소통하고 있다"며 "안전하고 청결한 숙소에서 취향대로 행복한 시간을 보내는 휴식이 핵심"이라고 말했다.

