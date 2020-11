넥슨 '네코제9' 27일 개막…유저 아티스트 축제

27~29일 넥슨 유튜브 채널서 온택트 방식 개최

네코상점, 보이는라디오, 게임 뒷담화 프로그램 마련

올해 9회째를 맞는 네코제가 27일 오후 6시부터 온라인에서 개최된다.(이미지=넥슨 유튜브 채널)

넥슨 게임과 콘텐츠를 사랑하는 유저들의 축제 ‘네코제(넥슨콘텐츠축제)9’가 27일부터 사흘간 개최된다. 2015년 처음 시작해 올해로 9회째인 ‘네코제’는 넥슨 게임 지식재산권(IP)을 활용해 게임 팬들이 직접 2차 창작물을 만들어 전시하고 판매도 하는 콘텐츠 축제다.

네코제9는 코로나19 탓에 27일 오후 6시부터 넥슨 유튜브를 통해 온택트 프로그램으로 진행된다. 프로그램은 △온라인 방송으로 소비자와 직접 소통하면서 유저 아티스트 창작물을 판매하는 네코상점 △넥슨 게임에 얽힌 이용자 사연을 읽어주는 보이는 라디오 △다양한 분야의 전문가들이 게임 이야기를 나누는 보더리스: 티키타카 게임 뒷담화 등으로 구성됐다.

또 지난 달 28일 전략적 투자를 단행한 샌드박스네트워크와 본격적인 협업에 나선다.

도티, 유병재 등 샌드박스네트워크 소속 인플루언서는 전지적 공작 시점부터 보이는 라디오, 네코제의밤+까지 네코제9 주요 프로그램을 이끈다. 샌드박스에서 운영 중인 머치머치 플랫폼을 통해 네코상점에서 선보인 유저 창작물과 자체브랜드 상품에 대한 판매도 이어간다.

넥슨의 인기 온라인 게임도 네코제9에 힘을 보탠다.

엘소드 캐릭터 목소리 연기에 참여한 성우들은 노아 페이스 쿠션과 3차 전직 캐릭터 일러스트 카드 세트를 각각 판매한다. 마비노기 퀴즈를 맞히는 유 퀴즈 온 더 마비노기와 메이플스토리 핑크빈을 테마로 아기자기한 소품들을 가득 채운 핑크빈 하우스의 스케치 영상도 공개된다.

네코제9 편성표.(이미지=넥슨)

이 같이 자사 게임 IP(지식재산권)를 이용자에게 무료로 개방하는 행사는 네코제가 유일하다. 네코제에서 게임 IP에 영감을 받아 상품을 만든 이들은 ‘유저 아티스트’로 불린다. 게임을 하기만 하던 수용자가 창작자로 변신한 것이다.

1~8회에 걸쳐 1500명이 넘는 유저 아티스트가 판매한 액세서리, 피규어, 인형 등 2차 창작물은 14만8400여개에 달한다.

‘덕업일치(광적으로 좋아하는 ‘덕질’과 직업의 일치)’를 실현한 아티스트도 생겼다. ‘안산이’는 직장에 다니며 받는 스트레스를 풀기 위해 던전앤파이터 팬아트를 그리다가 우연히 네코제를 알게 됐다.

그림의 매력에 푹 빠진 그는 최근 다니던 회사를 과감히 그만두고 2D 그래픽 전문 회사 TDF(티디에프)에 입사하며 꿈을 이뤘다. 네코제9에선 메이플스토리 핑크빈을 활용한 파우치와 캐릭터 띠부띠부씰(띠고 붙이고 띠고 붙이는 스티커)을 선보인다.

권용주 넥슨 IP사업팀장은 “네코제가 게임과 2차 창작을 매개로 만난 모든 이용자가 소통하는 게임문화 축제로 자리잡을 수 있도록 더 노력하겠다”고 밝혔다.

엘소드 신규 캐릭터 노아.(이미지=넥슨)

네코제 구성 프로그램을 구체적으로 살펴보면 오는 27~29일 사흘간 TV 홈쇼핑처럼 유저 아티스트 상품을 판매하는 네코상점이 진행된다.

한승엽 해설위원과 곽민선 아나운서는 다양한 취향과 전문성을 가진 39개 팀 54명의 유저 아티스트가 만든 대표 상품을 소개한다. 시청자는 메이플스토리 캐릭터와 맵을 소재로 제작한 액세서리부터 마비노기 인형, 테일즈위버 향수, 카트라이더 수제 슬리퍼까지 이색 상품을 실시간으로 구매할 수 있다.

또 프로그램 ‘Fly me to the moon’에선 엘소드 인기 성우들이 총출동한다. 약 20분간 라이브 커머스에 도전하는 애드, 라비, 이브 캐릭터의 사전 연습 영상과 정재헌 성우의 ‘애드와 함께 하는 댓글 읽기’가 공개된다.

이어 정재헌, 우정신, 장예나 등 세 명의 성우는 애드, 이브, 라비와 함께 노아 페이스 쿠션과 엘소드 3차 전직 캐릭터 일러스트 카드 세트를 라이브로 판매한다. 또 엘소드 홈페이지에 공개된 신규 캐릭터 노아에 대한 이야기를 나누고, 애드가 엘리오스에서 접수된 이용자 고민을 해결해 주는 시간을 갖는다.

28일 토요일 저녁엔 온라인에서 즐기는 원데이 클래스 ‘전지적 공작 시점’이 방영된다. 인기 크리에이터 허영지와 피식대학은 전지적 공작 시점에 참여해 메이플스토리와 마비노기 IP로 구성된 크리스마스 장식품으로 트리를 만든다. 넥슨은 한정판 크리스마스 키트의 수익금 전액을 국내 최초의 통합형 어린이 재활전문병원 푸르메재단 넥슨어린이재활병원에 기부한다.

이어 게임에 얽힌 사연을 소개하는 ‘보이는 라디오’도 공개된다. 보이는 라디오 1부는 크리에이터 유병재와 성우 서유리가 넥슨 게임에 얽힌 이용자들의 사연을 소개하는 라떼상담소가 진행된다.

2부에는 엘소드 성우 정재헌과 클로저스 김하루 성우가 게임과 관련된 이용자 고민을 듣고 해결 방법을 제시한다. 넥슨은 보이는 라디오에 사연을 보낸 모든 이용자에게 넥슨캐시 3000원을, 사연에 당첨된 이용자에게 넥슨캐시 5만원을 지급한다.

올해 '네코제의밤+'에서 연주될 테일즈위버 에피소드1의 대표곡 'Reminiscence'을 표현한 이미지.(이미지=넥슨)

마지막 날인 29일엔 눈과 귀로 즐기는 온택트 콘서트 ‘네코제의밤+’이 넥슨 팬들을 사로잡는다.

네코제의밤+는 메이플스토리, 테일즈위버, 마비노기 영웅전 등 넥슨의 스테디셀러 IP를 재해석한 다양한 장르의 게임음악공연이다. 매년 네코제(넥슨콘텐츠축제) 프로젝트의 일환으로 개최된다.

지난해 12월 넥슨 사옥에서 열린 네코제8에선 음악인 하림이 예술감독을 맡아 게임 음악과 캐릭터들의 이야기를 하나의 쇼로 재구성해 공연을 선보였다. 네코제9에는 가수 윤하, 이진아, 런치패드 연주가 임둥이 무대에 올라 공연을 펼친다.

그 외 2020FW 신상 발표회인 ‘카트라이더 수제 슬리퍼’도 눈여겨볼만하다. 이 프로그램에선 넥슨 홍보실 소속 조금래 PD와 임상아 대리가 카트라이더 IP로 만든 수제 슬리퍼를 판매한다.

조 PD가 네코제에 참여하는 것은 지난 네코제2, 네코제8에 이어 세 번째다. 지난 네코제8에서는 판교 벼룩시장 팀을 구성해 동묘 시장 콘셉트로 카트라이더 티셔츠를 판매한 바 있다. 이번엔 ‘2020 FW 신상 발표회’라는 콘셉트로 직접 넥슨 유튜브에 출연해 상품을 알린다.

조 PD는 “네코제에서 얻은 영감을 바탕으로 넥슨 IP의 영향력을 키워 1020세대와 소통의 폭을 넓히고 싶다”고 말했다.

보더리스: 티키타카 게임 뒷담화 스크린샷.(이미지=넥슨)

아울러 29일엔 문화예술 지원 사업 ‘보더리스(BORDERLESS) 프로젝트’가 방영된다. ‘보더리스 프로젝트’는 게임의 문화예술적 가치를 조명하고자 넥슨이 지속적으로 펼쳐온 사업의 일환이다. 넥슨의 게임 IP를 활용해 게임과 예술의 경계를 허무는 다양한 시도를 지원할 예정이다.

이날 방송에선 다양한 분야의 전문가들이 게임에 대한 이야기를 가감없이 나누는 온라인 토론 프로그램 ‘보더리스: 티키타카 게임 뒷담화’가 공개된다.

최윤아 넥슨컴퓨터박물관 관장과 콘텐츠 크리에이터 대도서관, 김경일 게임문화재단 이사장(심리학자), 이은석 넥슨코리아 디렉터, 류정화 전시기획자, 박윤진 영화감독, 서재원 건축가 등이 패널로 참여한다.

