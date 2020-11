르노삼성차, 우수 협력사 시상식 개최…동반성장·상생 협력 다짐

르노삼성자동차는 지난 17일 부산공장에서 ‘2019 올해의 협력사(2019 Best Supplier of the Year)’ 시상식을 개최했다. 사진은 왼쪽부터 황갑식 르노삼성차 구매본부장, 강남욱 제일전자공업 대표, 양수석 에스피엘 대표, 김한진 신대림정밀공업 대표, 남영 유일고무 대표, 한재석 더블유원 대표, 양재생 은산해운항공 대표 나기원 르노삼성차협력업체협의회(RSSA) 회장(신흥기공 대표), 류동엽 르노삼성차협력업체협의회(RSSA) 수석부회장(동원테크 대표). (사진=르노삼성자동차)