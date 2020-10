산단공 대경본부, ‘육성기업 총괄책임자 세미나’ 개최

미래산업 준비, 기업 간 협력기반 구축으로 혁신역량 강화

한국산업단지공단 대구경북지역본부는 최근 대경본부컨퍼런스룸에서 지역 맞춤형 특성화사업 지원을 위한 '중점육성기업 총괄책임자 세미나'를 개최했다고 23일 밝혔다.

대경본부에 따르면 지난 21일 대경본부 컨퍼런스룸에서 열린 세미나는 15명 내외의 CEO, 공장장, 연구소장, 기업성장지원단의 전문위원 등 현장 책임자들이 참석, 산단공 기업성장지원단이 지원하는 중점육성기업들을 대상으로 지역 맞춤형 특성화사업 지원과 미래 비전 창출을 통해 지속 가능한 혁신역량을 강화하기 위해 마련됐다.

특히 이번 세미나는 미래산업의 변화에 대한 준비를 위해 중점 육성기업 간 상호협력 기반을 구축하고 지속적인 경영혁신 마인드를 함양하고자 마련된 기회라는 점에서 특별한 의미를 지닌다.

먼저 김사홍 전문위원은 올해 1월 말에 저술된 미국 싱귤래리티 대학 공동 창립자이며 세계적 미래학자·혁신 기업가 피터 디아만디스(Peter Diamandis)의 원서 ‘The Future is Faster than You Think(미래는 우리가 생각하는 것 보다 더 빨리 다가온다)’에 대한 핵심내용을 정리해 발표했다.

그는 “앞으로 10년 동안 도래할 기술이 굉장히 빨리 실현 될 것이고, 10년 뒤 기하급수적인 기술의 변화와 융합이 이뤄지고 8가지 미래산업이 새로운 세상을 만들 것”이라면서 더 빠른 미래에 대한 위협과 해결책 분석, 5가지 거대한 이동 현상 등 뉴-노멀 시대가 중소기업에 주는 시사점에 대해 자세하게 설명했다.

이어 참석자 전원이 ‘미래기술과 경영환경 변화’란 주제로 3분 발표를 통해 네트워킹 시간을 가지면서 열띤 주장과 의견을 펼치는 등 토론 분위기가 뜨겁게 달아올랐다.

이건우 전문위원은 “이번 총괄책임자 세미나가 기술분야와 경영에 필요한 최신정보자료 제공 등 알찬운영으로 기업성장지원단의 중점 육성기업에 대한 성공전략 제시 등을 통해 기업성장과 산업단지 발전을 위한 바람직한 소통의 기회가 됐다"고 말했다.

한편, 산단공 대경본부 경영지원팀은 올 하반기 주요사업설명과 클러스터사업 개편내용을 공유하고 기업별 애로와 참석자들의 건의사항을 수렴했다.

