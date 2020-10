은행 거래 99% 비대면인데 IT 인력은 8.5% 뿐

17개 은행 평균 IT 예산 2092억…전체 15.4%

최근 5년간(2016~2020년) 국내은행 IT인력(위)과 IT예산 현황. (단위:명,백만원). (자료=박홍근 의원실)

지난 6월 기준 은행권 전체 거래 중 비대면 거래가 차지하는 비중은 99%로 증가했다. 하지만, 국내은행의 IT 인력은 전체 근무자 중 8.5%이며, IT 관련 예산도 2092억원으로 전체 예산 중 15.4%에 불과한 것으로 나타났다.

17일 국회 기획재정위원회 박홍근 더불어민주당 의원이 금융감독원으로부터 받은 자료에 따르면, 지난 6월 기준 17개 주요 국내은행의 IT 담당인력은 471명으로 전체 은행근무자의 8.5%였다.

은행당 IT 인력은 평균 28명으로 집계됐다. 같은 기간 IT 관련 예산은 2092억원으로 전체 예산액의 15.4%였다. 은행당 평균 123억원을 IT 관련 예산으로 사용했다.

박 의원은 은행권의 IT 투자 규모에 비해 수요는 급증하고 있다고 지적했다. 은행 전체 거래에서 비대면 거래가 차지하는 비중은 지난 2015년 97.5%에서 매년 지속적으로 증가하고 있다. 지난 6월 기준 전체 이체거래 금액 18억6300만원 중 비대면거래 금액은 18억4900만원(99.2%)으로 나타났다.

박 의원은 "국내 금융 시스템의 안정성을 유지하고 강화하는 책무를 수행하는 한국은행은 비대면거래가 증가하는 상황에서 국내은행들이 디지털 경영환경 개선에 적극적으로 나설 수 있도록 지원해야 한다"고 말했다.

