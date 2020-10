자동차금융 통합 플랫폼 '신한 마이카' 출시

한도 조회·복합 대출 서비스 신설

신한금융 마이카 홈페이지 메인 화면. (자료=신한금융 마이카 홈페이지)

신한금융그룹이 계열사에서 운영하는 자동차금융 플랫폼인 신한은행의 'My Car(마이카)'와 신한카드의 'My AUTO(마이 오토)'를 통합한 '신한 My Car'를 출시했다고 16일 밝혔다.

이번 통합으로 신한금융이 보유한 자동차금융 모든 상품과 다양한 제휴서비스가 하나의 플랫폼에 탑재됐다. 특히, 고객이 원하는 대출한도를 보여주는 '통합한도조회 서비스'와 고객에게 유리한 상품 포트폴리오를 추천하는 '복합대출 서비스'가 신설됐다. 이를 통해 고객들은 신차 및 중고차 대출과 리스, 렌터카, 할부금융 등을 한곳에서 비교·선택할 수 있다. 또, 복수의 자동차금융 상품 선택이 가능해지면서 한도부족이나 심사 탈락 등으로 금융상품 이용이 어려웠던 고객들의 불편함도 완화될 전망이다.

이와 함께 △차량 용품 쇼핑몰 △차량관리(정비 및 세차) △차량 시세 조회 △수수료 없는 판매 서비스 등 자동차와 관련된 생활서비스를 탑재해 보다 차별화된 비금융 혜택도 제공될 예정이다.

신한금융 관계자는 "신한 My Car 플랫폼 서비스 고도화를 통해 차량 구입을 원하는 고객들에게 그룹차원의 최적의 솔루션을 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 신한금융은 자동차금융 플랫폼의 경쟁력 강화를 위해 다양한 금융 및 제휴서비스를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

swift20@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지