롯데백화점, 캐시미어 니트 구매자 머플러 증정 이벤트

착장사진, 해시태그 달아 인스타그램 피드 업로드해야 참여

롯데백화점은 10월 한 달간 캐시미어 페어 니트 구매자를 대상으로 착장사진 인증샷 이벤트를 진행한다.(사진=롯데쇼핑)

롯데백화점은 10월 한 달간 롯데백화점에서 구매한 캐시미어 페어 니트 착장 사진을 본인 인스타그램 피드에 올리는 소비자를 대상으로 추첨을 통해 5명에게 캐시미어 머플러 2장을 증정하는 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

이번 이벤트는 ‘For Me, For my Family’라는 이번 캐시미어 페어의 테마에 맞춰 소비자 본인 또는 가족, 지인들에게 캐시미어의 포근하고 따뜻함을 선물하고 함께 사진을 찍으면서 평상 시 표현하지 못한 마음을 손쉽게 전하기 위해 기획됐다.

참여를 위해선 우선 이벤트 기간 중 전국 롯데백화점 ‘유닛’ 매장 혹은 ‘2020년 롯데 캐시미어 페어’ 팝업 행사장 등에서 2장 구매 시 1장 50% 할인이 적용된 Buy1+Half1 프로모션에서 캐시미어 니트를 구매해야 한다.

이후 본인 또는 가족, 친지들과 함께 입은 사진을 찍은 후, 유닛(UNIT) 공식 인스타그램 채널(@unit_official)을 팔로우하고 필수 해시태그인 ‘#롯데캐시미어페어 #유닛캐시미어이벤트 #바이원하프원 #캐시미어추천’을 달면 된다.

최원석 PB운영팀 치프바이어는 ”이번 캐시미어 페어 SNS 이벤트를 통해 본인을 위한 선물뿐 아니라 평상 시 마음을 전하기 어려웠던 가족과 지인들에게도 손쉽게 마음을 표현하기 바란다”며 “선물을 주는 분은 물론, 받는 분들도 분명 캐시미어처럼 포근하고 따뜻한 마음을 잘 전달받을 것”이라고 말했다.

한편, 롯데백화점은 9월25일부터 12월31일까지 롯데백화점 본점, 잠실점 등 전국 26개 롯데백화점의 유닛(UNIT) 매장과 롯데백화점 전 점에서 팝업 형태로 ‘2020년 롯데 캐시미어 페어’를 진행한다.

또 10월2일부터 11일까지 롯데백화점 가을 세일 기간 중에는 지고트, 올젠 등 여성과 남성 패션 총 15개 브랜드들도 추가로 ‘2020년 롯데 캐시미어 페어’에 참여해 캐시미어 소재의 제품을 10~40%까지 할인해 판매할 예정이다.

