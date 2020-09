SK바이오팜 '세노바메이트' 아시아 공략 본격화

식약처 임상 3상 승인…중국 승인 대기, 일본 제출 예정

임상 승인 시 3개국서 500명 이상 대상 임상 진행

SK바이오팜은 '세노바메이트'의 미국 진출에 이어 유럽 시장 진출을 앞둔 가운데, 한국과 중국, 일본 등 아시아 시장 공략에 나선다.(CI=SK바이오팜)

SK바이오팜(대표 조정우)은 뇌전증 신약 ‘세노바메이트(미국 제품명 엑스코프리)’의 아시아 임상개발에 본격 착수한다.

SK바이오팜은 9일 식품의약품안전처(식약처)로부터 3상 임상시험계획(IND)을 승인받은 데

이어, 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 세노바메이트에 대한 1·3상 임상시험계획(CTA) 승인결과를 기다리고 있다고 10일 밝혔다.

SK바이오팜은 또 10월 일본 후생노동성(Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan) 산하기관인 의약품의료기기종합기구(PMDA)에 3상 임상시험계획서(CTN)를 제출한다는 계획이다.

SK바이오팜은 각 국 임상시험계획 승인절차가 완료되면 일본인, 중국인, 한국인 등 500명 이상을 대상으로 아시아 3상 임상시험을 진행할 예정이다.

박정신 신약개발사업부장은 “미국, 유럽을 넘어 아시아에서 세노바메이트의 접근성 확대를 위해 노력하고 있다”며 “이번 임상시험은 아시아 난치성 뇌전증 환자들의 미충족 수요를 해소하고, 새로운 치료옵션을 제공하기 위한 이정표가 될 것”이라고 말했다.

세노바메이트는 미국 식품의약국(FDA)로부터 승인 받은 성인 대상 부분발작 치료제로, 지난 5월 미국 시장에 출시됐다.

판매는 SK바이오팜의 미국 법인인 SK라이프사이언스가 맡아 진행하고 있다.

SK바이오팜은 유럽 지역 상업화를 위해 기술수출과 파트너십 체결했으며, 현재 유럽의약품청(EMA)의 심사를 받고 있다.

