푸조, 창립 210주년 기념 브랜드 로고 공개

2세기 넘게 이어온 장대한 브랜드 역사 담아

소비자 대상 글로벌 캠페인 '2.1.0 렛츠 고' 진행

푸조 창립 210주년 기념 브랜드 로고. (사진=푸조)

푸조는 오는 9월26일 브랜드 창립 210주년을 맞아 기념 브랜드 로고를 공개했다고 3일 밝혔다. 또, 푸조는 전 세계 소비자들을 대상으로 한 ‘2.1.0 렛츠 고(2.1.0 Let‘s Go)’ 글로벌 캠페인을 진행한다.

푸조가 공개한 210주년 기념 로고는 ‘푸조 디자인 랩 스튜디오(Peugeot Design Lab Studio)’에서 디자인됐다.

지난 1858년 등록된 푸조의 사자 로고는 당시 철강 기업으로서 톱이나 칼 등을 제작했던 푸조의 세 가지 특성인 유연성과 강도, 절단 속도를 상징한다.

사자 밑에 위치한 화살은 속도의 개념을 담고 있으며, ‘210YEARS’ 문구는 지난 210년의 장대한 브랜드 역사뿐만 아니라, 다가올 210년에 대한 기대감을 표현하고 있다. 흑백 구성은 푸조 브랜드 특유의 절제와 검소함을 나타낸다. 해당 로고는 모든 210주년을 기념하는 모든 이벤트에 사용된다.

210주년 기념 로고 공개와 함께 푸조는 2.1.0 렛츠 고 210주년 글로벌 캠페인도 진행한다.

푸조는 2세기 이상 이어온 푸조 브랜드의 장대한 역사와 열정, 혁신을 전 세계의 푸조 팬들과 함께 축하하기 위해 이번 캠페인을 마련했다.

‘삶의 소중한 순간, 항상 함께(By your side to keep you going)’라는 캠페인 메시지는 ‘210년 동안 고객 삶의 중요한 순간에 항상 푸조가 함께 했고 앞으로도 함께할 것’이라는 의미를 내포하고 있다.

푸조는 캠페인의 일환으로 210년 동안의 푸조 모델 중 가장 많은 사랑을 받은 모델을 선발하는 ‘얼티메이트 푸조(Ultimate Peugeot)’ 투표 이벤트를 진행한다.

이번 투표 이벤트는 프랑스 현지 시각 기준 9월1일부터 26일까지 전 세계 소비자를 대상으로 진행하며, 푸조 글로벌 공식 인스타그램과 트위터를 통해 참여할 수 있다.

9월24일에는 전 세계 언론과 푸조 관계자들을 초청해 디지털 기념행사를 진행할 계획이다. 9월26일 210주년 당일에는 트위터와 인스타그램, 페이스북 등 SNS 채널을 통해 방송할 계획이다.

또, 푸조는 TV, 웹, SNS, 라디오 등을 통해 210주년 기념 캠페인 영상을 공개하고, 26일 당일에는 브랜드 역사를 담은 영상을 SNS를 통해 공개할 예정이다.

이외에도 푸조는 9월1일부터 10월31일까지 프랑스 소쇼에 위치한 푸조 박물관(Musée de l’ Aventure PEUGEOT) 입장료를 1유로로 인하하고, 210주년 기념 라이프스타일 제품 2종을 온라인 스토어에서 판매하는 등 다양한 혜택을 제공할 계획이다.

한편 푸조의 국내 공식수입원인 한불모터스는 국내에서도 푸조의 창립 210주년을 기념하고, 축하하기 위한 다양한 소비자 참여 이벤트와 캠페인을 준비하고 있다.

자세한 내용은 이달 중 공개될 예정이다.

푸조 ‘2.1.0 렛츠 고(2.1.0 Let‘s Go)’ 글로벌 캠페인. (사진=푸조)

