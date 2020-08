대전시교육청, 대한민국 학생 창의력 챔피언대회 대상 수상

서대전고 대상·대전문정초 최우수상 등 참가팀 전원 수상 쾌거 달성

대전시교육청 청사 전경 (사진=정태경 기자)

대전시교육청은 지난 13일부터 16일까지 온라인으로 실시된 2020 대한민국 학생 창의력 챔피언대회에서 서대전고등학교가 대상을, 대전문정초등학교 최우수상을, 대전유천초등학교 우수상을, 대전삼천중학교가 장려상을 수상하는 쾌거를 달성했다고 22일 밝혔다.

대한민국 학생 창의력 챔피언대회는 특허청과 한국발명진흥회에서 주최·주관하는 전국대회로 창의성과 아이디어가 뛰어난 발명인재의 발굴과 학생 발명문화확산을 위해 2011년부터 해마다 개최되고 있다.

지난해에 이어 올해 대회에도 대전대표로 대전문정초등학교(팀명: 우주 want to be the winner?), 대전유천초등학교(팀명: 제비네 SCI-Kids), 대전삼천중학교(팀명: 덤and 더머), 서대전고등학교(팀명: Escapers)가 참가했다.

전국대회를 위해 5월 초부터 6월 10일까지 대전시교육청이 주최하고 발명인재육성협의회 대전지회에서 주관하는 지역예선대회가 열려 초·중·고 전체 92팀이 참가했다. 2차에 걸친 서류 및 동영상 심사를 통해 금상 6팀, 은상 12팀, 은상 17팀을 시상하고고, 그 중 엄선된 4팀(초 2팀, 중 1팀, 고 1팀)이 전국대회에 출전하게 된 것이다.

올해 전국대회는 코로나 19로 인해 8월13일부터 16일까지 4일간 표현과제 동영상 평가 및 온라인 즉석과제 심사로 진행되었다. 어려운 상황 속에서 대회가 진행됐지만 그 동안의 지도교사와 학생팀의 열정적인 노력으로 잘 극복하여 전국 본선대회에 모든 팀이 입상하게 됐다. 시상식은 11월 6일(금) 코엑스 오디토리움에서 있을 예정이다.

정흥채 시 교육청 과학직업정보과장은 “금번 우수한 수상실적은 그 동안 학교현장에서 창의융합인재 교육을 위해 추진한 결과이며, 앞으로도 학생들이 팀을 이루어 주어진 과제해결에 필요한 의사소통능력, 협동능력, 창의력 등 미래 핵심역량을 함양할 수 있는 창의융합교육 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

