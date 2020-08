경남과기대 식품과학부, 2020년 한국식품과학회 국제학술대회 수상

대학원 논문 발표상과 우수 포스터상

국립 경남과학기술대학교는 식품과학부 석사과정 홍성준 학생과 학부생 윤소정 학생이 2020년 한국식품과학회 국제학술대회에서 대학원 논문 발표상과 우수 포스터상을 각각 수상했다고 12일 밝혔다.

홍성준 학생의 이번 연구는 국제전문학술지인 Nutrients(IF. 4.546)에도 게재되어 연구 우수성을 인정받았다. 윤소정 학생은 학부생으로서 국제학술대회에서 우수 포스터 상을 받아 주위를 놀라게 했다.

홍성준 학생은 ‘패츌리 에센셜 오일 흡입에 따른 건강 기능 개선 효과’ (Improved metabolic health by the inhalation of patchouli (Pogostemon cablin) essential oil)이라는 주제로 발표했으며, 윤소정 학생은 '전자코 분석을 통한 새싹 나물과 땅콩 새싹의 휘발성 향기 성분에 대한 연구'(Analysis of volatile compounds in bean and peanut sprouts using electronic nose)에 관해 발표했다.

식품과학부 신의철 지도교수는 “석사과정과 학부 과정에서 우수한 연구 결과를 인증받아 학과의 위상을 높이는 계기가 됐다”며 “일상에서 꼭 필요한 연구를 지속해서 추진하겠다”고 의미를 밝혔다.

홍성준 학생은 “국제학술대회를 통해 연구 성과를 인정받아 연구자의 한 사람으로서 매우 기쁘다. 현재 국내외 연구에서 인체의 후각 수용체의 자극을 통한 건강 기능성에 대한 연구에 대해서는 아직 연구가 많이 진행되지 않은 분야다. 남은 석사 기간에 식물소재 향기 성분의 후각 자극이 생명체에 미치는 다양한 건강기능 효능을 검증하겠다”고 말했다.

올해 한국식품과학회 국제학술대회는 Get up, Start up for the Future of Food를 테마로 광주시 김대중컨벤션센터에서 1일부터 3일까지 열렸다. 1600여 명의 국내외 우수 연구자들이 참여했으며, 800여 편의 연구 포스터가 발표됐다.

