롯데카드, 범용·맞춤형 혜택 통합 '로카 시리즈' 출시

국내외 모든 가맹점 무한 할인·적립 등 제공

롯데카드가 새로운 상품 라인업인 'LOCA(로카)' 시리즈를 출시했다고 3일 밝혔다.

이 상품은 업계 최초로 세트 카드 시스템을 적용한 것이 가장 큰 특징이다.

우선, 결제를 이용하는 모든 가맹점에서 할인 및 적립을 받을 수 있는 범용 혜택 카드 3종을 선보인다.

로카 카드 3종은 국내외 모든 가맹점에서 한도 없는 1% 할인 혜택을 담은 'LOCA CLASSIC(로카 클래식)'과 한도 없는 1% 할인에 플래티넘 혜택을 더한 'LOCA PLATINUM(로카 플래티넘) 할인형', 한도 없는 마일리지 적립에 플래티넘 혜택을 더한 'LOCA PLATINUM(로카 플래티넘) 마일리지형'으로 구성됐다.

이에 더해 고객의 이용 빈도가 더 높은 곳에서 더 큰 혜택을 제공하도록 설계한 맞춤형 혜택 카드 'LOCA for(로카 포)' 카드 5종을 출시했다.

로카 포 카드 5종으로는 △온·오프라인 쇼핑 10% 할인 혜택을 담은 LOCA for Shopping (로카 포 쇼핑) △주유와 자동차보험, 편의점, 배달앱 할인 혜택을 담은 LOCA for Auto(로카 포 오토) △병원과 쇼핑, 대중교통 5~10% 할인 혜택을 담은 LOCA for Health(로카 포 헬스) △교육과 서점·문구 5~10% 할인 혜택을 담은 LOCA for Edu(로카 포 에듀) △커피 50% 할인과 스트리밍 20% 등 생활업종 할인 혜택을 담은 LOCA for Coffee(로카 포 커피)가 있다.

로카 시리즈에서 범용 혜택과 맞춤형 혜택 카드를 각각 1장씩 총 2장 발급 받은 고객은 카드 1종의 실적만 달성해도 롯데카드에서 제공하는 2종 카드의 혜택을 모두 받게 된다.

이에 따라 자신의 소비패턴에 맞는 로카 시리즈 세트를 선택해 발급받은 고객의 경우 카드별 실적 조건을 계산하는 번거로움을 해소할 수 있을 전망이다.

이와 함께, 롯데카드는 이번 로카 시리즈 고객을 대상으로 '카드 매니저' 서비스를 선보인다.

카드 매니저는 롯데카드 라이프 앱 및 홈페이지 메인화면에 구현된 서비스로, 빅데이터 분석을 통해 고객 소비패턴에 맞는 다양한 맞춤 정보와 팁을 제공한다.

예를 들면, 카드·업종별 혜택 정보와 실적 달성까지 남은 금액, 월별·업종별 소비패턴 분석 정보를 보여준다. 또, 시간대와 이용금액에 따른 할인 정보와 혜택을 고객별 맞춤형 메시지로 안내한다.

조좌진 롯데카드 대표이사는 "말 그대로 카드에 '미친(스페인어 loca)' 사람들이 만든 전문적인 카드, 가장 좋은 혜택을 제공하는 쓰기 쉬운 카드를 만드는 데 집중했다"고 말했다.

